ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته واقتيادهم إلى خارج البلاد

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.

وتبنى ترامب، في تدوينة نشرها على منصته "تروث سوشيال" التي يمتلكها، الهجوم الذي شهدته مدن فنزويلية في وقت سابق السبت.

وذكر ترامب أن عملية القبض على مادورو تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية.

وأوضح ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر إقامته بولاية فلوريدا عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).

وفي وقت سابق السبت، شهدت كاراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.

ونقل إعلام أمريكي عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الأخير أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث كان ترامب قد أصدر في أغسطس/ آب الماضي أمرا تنفيذيا بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وبهذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد قوات قوامها 4.5 ملايين شخص في بلاده، والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.