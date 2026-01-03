الإعلان عن ''مؤتمر جنوبي'' شامل تستضيفه الرياض لا يستثني أحد

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن11 مكوناً جنوبيًا و40 شخصية قيادية وسياسية، رفضهم الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها عيدروس الزُبيدي بشأن القضية الجنوبية، وفق بيان.

الموقعون على البيان طالبوا رئيس مجلس القيادة بـ"عقد مؤتمر شامل" يضم كافة المكونات و الشخصيات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

كما طالبوا الأخذ في الاعتبار أبعاد القضية التاريخية و السياسية و الاجتماعية دون إقصاء أو تهميش لأي من المكونات أو القيادات الجنوبية.

البيان ضم شخصيات جنوبية بارزة على رأسها عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي، ورئيس الحكومة، سالم بن بريك، و رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، و5 مستشارين لرئيس الجمهورية ووزراء و وزراء سابقين.

بدوره الرئيس العليمي أعلن استجابته لبيان المكونات والشخصيات الجنوبية وتقدم بطلب إلى السعودية لعقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، لا يستثني أحد.

هذا ورحبت السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد مؤتمر شامل في الرياض، يجمع كافة المكونات الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المملكة تدعو جميع المكونات الجنوبية للمشاركة الفاعلة في المؤتمر، وصولًا إلى تصور شامل يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة، ويأتي ذلك امتدادًا للعلاقات الأخوية بين البلدين وجهود المملكة في دعم أمن اليمن واستقراره، والتأكيد على أن معالجة القضية الجنوبية لا تكون إلا عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل.

وكان الرئيس العليمي قد تقدم رسميًا بطلب إلى المملكة لاستضافة المؤتمر، استجابة لمناشدة المكونات الجنوبية، مؤكدًا أن القضية الجنوبية عادلة ومحورية، ولا يمكن اختزالها أو احتكار تمثيلها من قبل أي طرف، وأن حلها يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية وحوار وطني يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها، ويرفض فرض الوقائع بالقوة.

وأكد العليمي حرص الدولة على حماية السلم الأهلي، ونبذ الإقصاء، والانفتاح على كل المبادرات السلمية والمؤسسية، آملاً أن يضم المؤتمر كافة المكونات والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.

الموقعون على بيان الشخصيات والمكونات الجنوبية:

1- د.عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي

2- سالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء

3- د.احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى

4- ياسين عمر مكاوي مستشار رئيس الجمهورية

5- احمد عوض بن مبارك مستشار رئيس الجمهورية

6- عمر العمودي مستشار رئيس الجمهورية

7- محمد صالح بن عديو مستشار رئيس الجمهورية

8- بدر باسلمه مستشار رئيس الجمهورية

9- د.يحي محمد الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية

10- محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب

11- محسن علي باصرة نائب رئيس مجلس النواب

12- القاضي اكرم العامري نائب رئيس هيئة التشاور

13- احمد صالح العيسي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية

14- د.شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين

15- اللواء إبراهيم حيدان وزير الداخلية

16- نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة

17- طارق العكبري وزير التربية والتعليم

18- سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت

19- محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة

20- عبدالسلام باعبود وزير سابق

21 - عبدالله لملس وزير سابق

22- محمد عبدالمجيد قباطي وزير سابق

23- حسين باسلمة وزير سابق

24- د.ناصر باعوم وزير سابق

25- د.احمد عطية وزير سابق

26- د.نهال العولقي وزير سابق

27- حسين منصور امين عام رئاسة الوزارء السابق

28- عبدالله علي عليوه وزير سابق

29- اوس العود وزير سابق

30- عبدالله لملس وزير سابق

31- فهد كافيين وزير سابق

32- علوي بافقيه وزير سابق

33- رمزي محروس محافظ سقطرى السابق

34- علي منصور رشيد شخصية اجتماعية

35- ميرفت مجلي سفيرة

36- صالح العامري رئيس كتلة حضرموت في مجلس النواب

37- انصاف علي مايو عضو مجلس النواب

38- عوض عارف الزوكا شخصية اجتماعية

39- محمد عبدالله مهيوبي رئيس فرع المؤتمر حضرموت

40- شفيع محمد العبد وكيل وزارة الشباب و الرياضة

المكونات

1- مؤتمر حضرموت الجامع

2- حلف قبائل حضرموت

3- مجلس حضرموت الوطني

4- مجلس شبوه الوطني

5- العصبة الحضرمية

6- المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي

7- الائتلاف الوطني الجنوبي

8- المجلس الموحد للمحافظات الشرقية

9- الحراك الجنوبي المشارك

10- حركة النهضة للتغيير السلمي

11- المقاومة الجنوبية-عدنان السيد