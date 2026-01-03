أمريكا تشعل حرب طاحنة تلوح في فنزويلا …و انفجارات تهزّ العاصمة وكاراكاس تعلن الطوارئ سيئون تقلب المعادلة فجراً.. القصر الرئاسي يعود للحماية القبلية وسط تصدع نفوذ الانتقالي المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية الجنوبية تناشد رئيس مجلس القيادة عقد مؤتمر لها لإيجاد تصور شامل حضرموت على صفيح ساخن.. نداء عاجل بالبقاء في المنازل وتحركات عسكرية تطرق أبواب سيئون تحرّك سعودي يفتح ملف الجنوب من جديد… ورسائل حاسمة ضد القرارات المنفردة بدون أدوية.. 5 نصائح لتقليل تراكم الكالسيوم بالشرايين طبيب قلب: زيت الزيتون درع طبيعي يحمي الشرايين ويخفض الكوليسترول اسباب نغزات القلب وكيف تحمى نفسك منها؟ أسباب الدوخة مع الغثيان عند الاستيقاظ صباحًا- طبيب يوضح عاجل: رئاسة الجمهورية اليمنية: العليمي يتابع استعادة معسكرات حضرموت وهناك قرارات سيادية لحماية الدولة
دخلت فنزويلا فجر السبت على وقع تصعيد خطير، بعدما هزّت انفجارات عنيفة العاصمة كاراكاس، وسط تحليق منخفض لطائرات وانتشار كثيف لأعمدة الدخان، في مشهد أعاد إلى الواجهة شبح حرب طاحنة تلوح في الأفق.
مصادر أميركية نقلت أن الرئيس الأميركي أصدر أوامر بشن ضربات داخل الأراضي الفنزويلية، بينما سارعت حكومة كاراكاس إلى التنديد بما وصفته «عدواناً عسكرياً بالغ الخطورة»، متهمة واشنطن بالسعي للسيطرة على ثروات البلاد النفطية والمعدنية.
الرئيس نيكولاس مادورو أعلن تفعيل خطط الدفاع الوطني، وفرض حالة طوارئ وتعبئة عامة، داعياً المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية إلى النزول للشوارع لمواجهة ما اعتبره تصعيداً إمبريالياً يستهدف سيادة الدولة.
شهود عيان أفادوا بسماع دوي انفجارات متتالية ورؤية تحركات جوية لافتة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق جنوب العاصمة قرب منشآت عسكرية رئيسية، فيما تداول ناشطون صوراً لحرائق ودخان في مواقع لم يُحدد مكانها بدقة.
ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط أميركية متصاعدة على فنزويلا، شملت تعزيز الوجود العسكري في البحر الكاريبي وتشديد العقوبات النفطية، ما ينذر بانزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة، في وقت تترقب فيه المنطقة مآلات الساعات المقبلة.