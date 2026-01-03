أمريكا تشعل حرب طاحنة تلوح في فنزويلا …و انفجارات تهزّ العاصمة وكاراكاس تعلن الطوارئ

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 157

دخلت فنزويلا فجر السبت على وقع تصعيد خطير، بعدما هزّت انفجارات عنيفة العاصمة كاراكاس، وسط تحليق منخفض لطائرات وانتشار كثيف لأعمدة الدخان، في مشهد أعاد إلى الواجهة شبح حرب طاحنة تلوح في الأفق.

مصادر أميركية نقلت أن الرئيس الأميركي أصدر أوامر بشن ضربات داخل الأراضي الفنزويلية، بينما سارعت حكومة كاراكاس إلى التنديد بما وصفته «عدواناً عسكرياً بالغ الخطورة»، متهمة واشنطن بالسعي للسيطرة على ثروات البلاد النفطية والمعدنية.

الرئيس نيكولاس مادورو أعلن تفعيل خطط الدفاع الوطني، وفرض حالة طوارئ وتعبئة عامة، داعياً المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية إلى النزول للشوارع لمواجهة ما اعتبره تصعيداً إمبريالياً يستهدف سيادة الدولة.

شهود عيان أفادوا بسماع دوي انفجارات متتالية ورؤية تحركات جوية لافتة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق جنوب العاصمة قرب منشآت عسكرية رئيسية، فيما تداول ناشطون صوراً لحرائق ودخان في مواقع لم يُحدد مكانها بدقة.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط أميركية متصاعدة على فنزويلا، شملت تعزيز الوجود العسكري في البحر الكاريبي وتشديد العقوبات النفطية، ما ينذر بانزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة، في وقت تترقب فيه المنطقة مآلات الساعات المقبلة.