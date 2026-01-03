المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية الجنوبية تناشد رئيس مجلس القيادة عقد مؤتمر لها لإيجاد تصور شامل

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -متابعات

عدد القراءات 330

أعلن أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية مساء اليوم، رفضهم قاطع لما أقدم عليه رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، من إجراءات، احادية بشأن القضية الجنوبية.

وادانت المكونات السياسية في بيان لها، " قيام عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، باتخاذ قرارات انفرادية تمس جوهر القضية الجنوبية، وتنصيب نفسه ممثلا ومتحدثا باسم الجنوب، مقصياً الكثير من المكونات والشخصيات الجنوبية.

وقد أقدم على اتخاذ إجراءات أحادية لتحقيق اجندة لأطراف خارجية الحقت ضرراً بالغا بالقضية الجنوبية العادلة وتماسك اللحمة الجنوبية وما تحقق للجنوب وأبناءه.

وعليه فإننا نرفض رفضا قاطعا ما أقدم عليه الأخ عيدروس الزبيدي، من إجراءات، ونطلب من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي عقد مؤتمر شامل، لكافة المكونات و الشخصيات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة، ونطلب من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستضافة ورعاية هذا المؤتمر في مدينة الرياض

- بالمملكة العربية السعودية، على ان يؤخذ في الاعتبار أبعاد القضية التاريخية و السياسية و الاجتماعية دون اقصاء أو تهميش لأي من المكونات او القيادات الجنوبية، وبما يحقق عدم الانفراد او الاستغلال لقضيتنا العادلة، ويضمن التعايش السلمي لجميع ابناء المحافظات الجنوبية ويلبي تطلعاتهم و يحقق الأمن و الاستقرار و التنمية.

وقع البيان كل من..

1- د.عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي

2- سالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء

3- د.احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى

4- احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء السابق - مستشار رئيس الجمهورية

5- ياسين عمر مكاوي مستشار رئيس الجمهورية

6- عمر العمودي مستشار رئيس الجمهورية

7- محمد صالح بن عديو مستشار رئيس الجمهورية

8- بدر باسلمه مستشار رئيس الجمهورية

9- د.يحي محمد الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية

10- محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب

11- محسن علي باصرة نائب رئيس مجلس النواب

12- القاضي اكرم العامري نائب رئيس هيئة التشاور

13- احمد صالح العيسي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية

14- د.شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين

15-اللواء إبراهيم حيدان وزير الداخلية

16- نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة

17- طارق العكبري وزير التربية والتعليم

18- سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت

19- محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة

20- عبدالسلام باعبود وزير سابق

21 - عبدالله لملس وزير سابق

22- محمد عبدالمجيد قباطي وزير سابق

23- حسين عبدالرحمن باسلامه وزير سابق

24- د.ناصر باعوم وزير سابق

25- د.احمد عطية وزير سابق

26- د.نهال العولقي وزير سابق

27- حسين منصور امين عام رئاسة الوزارء السابق

28- عبدالله علي عليوه وزير سابق

29- اوس العود وزير سابق

30- عبدالله لملس وزير سابق

31- فهد كافيين وزير سابق

32- علوي بافقيه وزير سابق

33- عبدالله عوبل منذوق صالح وزير اسبق

34-رمزي محروس محافظ سقطرى السابق

35- علي منصور رشيد شخصية اجتماعية

36- ميرفت مجلي سفيرة

37- صالح العامري رئيس كتلة حضرموت في مجلس النواب

38- انصاف علي مايو عضو مجلس النواب

39- عوض عارف الزوكا شخصية اجتماعية

40- محمد عبدالله مهيوبي رئيس فرع المؤتمر حضرموت

41- شفيع محمد العبد وكيل وزارة الشباب و الرياضة

42 - الشيخ علي القفيش عضو مجلس الشورى

المكونات الجنوبية

1 - مؤتمر حضرموت الجامع

2- حلف قبائل حضرموت

3 - مجلس حضرموت الوطني

4 - مجلس شبوه الوطني

5- العصبة الحضرمية

6- المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي

7- الائتلاف الوطني الجنوبي

8- المجلس الموحد للمحافظات الشرقية

9- الحراك الجنوبي المشارك

10- حركة النهضة للتغيير السلمي

11- المقاومة الجنوبية