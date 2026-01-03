حضرموت على صفيح ساخن.. نداء عاجل بالبقاء في المنازل وتحركات عسكرية تطرق أبواب سيئون

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 94

في تطور ميداني لافت، وجّه محافظ حضرموت سالم الخنبشي نداءً عاجلًا للمواطنين دعاهم فيه إلى التزام منازلهم حفاظًا على أرواحهم، في ظل تصاعد التوترات الأمنية داخل مدينة سيئون ومحيطها.

وطالب الخنبشي قوات وعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي بمغادرة مدينة سيئون فورًا، محذرًا من عواقب استمرار وجودها، ومؤكدًا أنه جرى رصد كمائن وتحركات عسكرية وتمركزات داخل أحياء مدنية، في تطور وصفه بالخطير.

وأشار محافظ حضرموت إلى أنه تم طلب دعم جوي من قوات التحالف في حال رفضت قوات الانتقالي الانسحاب، ما يعكس حجم التصعيد المحتمل في المدينة خلال الساعات القادمة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة الشرعية من بسط سيطرتها على مدينة القطن بمحافظة حضرموت، بعد إحكام قبضتها على مواقع عسكرية ومدنية على امتداد يناهز 170 كيلومترًا، ضمن تحركات تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الأمني في الإقليم الشرقي.

كما أعلن محافظ حضرموت أن قوات من حلف قبائل حضرموت سيطرت على مناطق ثمود وعقبة عصم، في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية على أكثر من جبهة.

وفي تطور آخر، ثمّن الخنبشي انسحاب قوات العمالقة من مطار الريان بمدينة المكلا، معتبرًا الخطوة مساهمة في حقن الدماء، قبل أن يوجه نداءً جديدًا إلى القوة القادمة من اللواء السادس والشرطة العسكرية من عدن، مطالبًا إياها بإخلاء مطار الريان فورًا.

وتبقى حضرموت أمام مفترق طرق حساس، وسط ترقب شعبي واسع لما ستؤول إليه الساعات المقبلة.