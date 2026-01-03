بدون أدوية.. 5 نصائح لتقليل تراكم الكالسيوم بالشرايين

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 74

يُعد تراكم الكالسيوم في الشرايين مصدر قلقٍ، كارتفاع مستويات الكوليسترول، فكلاهما يؤثر على صحة القلب، ولذلك يُعد فهم أسبابه واتخاذ التدابير الوقائية أمرًا أساسيًا.

في هذا الشأـن يستعرض "الكونسلتو" نصائح لتقليل تراكم الكالسيوم في الشرايين تجنبًا لحدوث المضاعفات، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.

كيفية تقليل خطر تراكم الكالسيوم في الشرايين؟

1- تناول الخضراوات الخضراء مثل البروكلي والكرنب، حيث تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من فيتامين ك، الذي يساعد على منع تراكم الكالسيوم في الشرايين.

2- تناول نظاماً غذائياً متوازناً يشمل جميع العناصر الغذائية المطلوبة.

3- الإقلاع عن التدخين سيمنع تطور المشاكل في البطانة الداخلية للشرايين.

4- ممارسة الرياضة يومياً بشكل كبير تساهم في تقليل تراكم الكالسيوم والكوليسترول داخل الشرايين.

5- قلل من استهلاكك للصوديوم لأنه أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إضعاف جدار الشرايين، مما يزيد من احتمالية تراكم الكالسيوم فيها.

علامات تحذيرية لتراكم الكالسيوم في الشرايين يؤثر تراكم الكالسيوم في الشرايين على تدفق الدم الطبيعي فقط عند انسداد الشريان المعني جزئيًا أو كليًا، ولذلك، تظهر الأعراض بناءً على الشريان المتضرر، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

1- انسداد الشريان التاجي- ضيق في التنفس- ثقل في الصدر- بطء أو سرعة ضربات القلب- ألم في الصدر مع أقل قدر من الجهد

2- انسداد شريان الدماغ- الدوخة- كلام غير واضح- فقدان الذاكرة- ضعف في اليدين والساقين- صداع مفاجئ وشديد- صعوبة في الحفاظ على التوازن

3- انسداد الشرايين الطرفية للساقين أو الذراعين أو الحوض- خدر في الساقين- وخز في المنطقة المصابة- عدم ارتياح