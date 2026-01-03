طبيب قلب: زيت الزيتون درع طبيعي يحمي الشرايين ويخفض الكوليسترول

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 122

لا يقتصر زيت الزيتون على كونه مكوّنًا غذائيًا يضفي نكهة مميزة على المائدة، بل يُعد عنصرًا صحيًا فاعلًا في دعم صحة القلب والشرايين والوقاية من أمراضها.

إذ يؤكد أطباء وخبراء أن المواظبة على تناوله تسهم في تقليل المخاطر القلبية وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن دراسات علمية حديثة كشفت عن فوائد ملموسة لزيت الزيتون، مشيرًا إلى أن تناول نحو نصف ملعقة صغيرة يوميًا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 14%.

وأضاف أن زيت الزيتون يلعب دورًا مهمًا في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، حيث يساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL)، ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.

وبيّن حسين أن زيت الزيتون غني بمركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، تعمل على حماية جدران الشرايين من التلف والتصلب، وتحد من الالتهابات المزمنة التي تُعد من أبرز مسببات أمراض القلب، إلى جانب دعم مرونة الأوعية الدموية والمساهمة في خفض ضغط الدم بصورة طبيعية.

نصائح للاستخدام الصحي: وينصح استشاري القلب باختيار زيت الزيتون البِكر الممتاز، كونه يحتفظ بقيمته الغذائية العالية، مع استخدامه في السلطات أو الطهي على درجات حرارة منخفضة لتفادي فقدان فوائده.

كما شدد على أهمية الاعتدال في الكمية، موضحًا أن نصف ملعقة إلى ملعقة كبيرة يوميًا كافية لتحقيق الفائدة الصحية دون زيادة غير مرغوبة في السعرات الحرارية.