اسباب نغزات القلب وكيف تحمى نفسك منها؟

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 163

هل تعاني من نغزات القلب؟

هل ترغب في معرفة إن كان الألم يشير لحالة خطيرة؟

أم هو عرض لحالة أخرى لا ترتبط بالقلب؟

تابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على اسباب نغزات القلب وأهم طرق الوقاية منها.

نغزات القلب تحدث نغزات القلب أو وخزات القلب نتيجة لوجود مشاكل في ضربات القلب، حيث تعمل النبضات الكهربائية المنظمة لضربات القلب بطريقة غير صحيحة، فقد تبدو الضربات سريعة أو بطيئة أو غير منتظمة، ويؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى حدوث وخزات وآلام القلب المختلفة.

اسباب نغزات القلب يمكن أن تحدث نغزات القلب لأسباب مختلفة، وقد يخلط البعض بين الأسباب الخطيرة لهذه الحالة وبين الأسباب الأخرى الطفيفة والتي قد تنتج عن اتباع نمط حياة غير صحي، وتتمثل أهم الأسباب في التالي:

الرجفان الأذيني

والرجفان الأذيني هو حالة من الحالات التي تسبب اضطراب نبضات القلب وزيادتها عن المعدل الطبيعي، فيمكن أن يصل معدل ضربات القلب إلى 100 إلى 200 نبضة في الدقيقة، وهو معدل أكبر بكثير من المعدل الطبيعي، والرجفان الأذيني من الحالات التي تسبب مرض السكتة الدماغية.

الرفرفة الأذينية

والرفرفة الأذينية هي حالة من الحالات التي تحدث نتيجة الإصابة بأحد أمراض القلب، وتنتج بسبب وجود مشكلة في الأذين الأيمن.

بطء القلب

وهو حالة من الحالات التي تسبب بطء ضربات القلب، حيث تتباطئ عن المعدل الطبيعي، بحيث يقل عدد ضربات القلب عن 60.

الرجفان البطيني

الرجفان البطيني هو حالة تتسبب في ظهور نبضات القلب السريعة، وهي من المشكلات الخطيرة والمهددة للحياة في حالة لم يتم علاجها.

الانقباضات المبكرة

هي حالة يظهر فيها النبض ضعيفا جدا لدرجة أن المصاب قد لا يشعر به أو يسمعه، ويمكن أن يصاب أي من الأذينين والبطينين بهذه الحالة.

اسباب نغزات القلب الأخرى

تناول الكافيين.

التدخين.

تعاطي الكحول.

تعاطي المخدرات.

الإصابة بنوبات الهلع أو الإصابة بالتوتر.

مشاكل الغدة الدرقية.

نقص الأملاح المعدنية في الجسم، مثل نقص البوتاسيوم أمراض الشريان التاجي.

تناول بعض أنواع الأدوية.

ارتفاع ضغط الدم.

التعافي من عملية جراحية في القلب.

ما هي العوامل التي تزيد من خطر الإصابة؟

ويمكن أن تتسبب بعض العوامل في زيادة خطر الإصابة، ومن أشهر هذه العوامل التالي:

أمراض القلب التي تم الإصابة بها سابقا أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب.

مرض السكري.

الضغط العصبي.

زيادة الوزن.

نمط الحياة الغير صحي، كتناول الأطعمة الغنية بالدهون والكوليسترول.

مرض انقطاع النفس النومي.

الوقاية من نغزات القلب يُعتبر اتباع نمط حياة صحي هو الطريقة المثلى للوقاية من وخزات القلب المختلفة، حيث يمكن أن يقلل نمط الحياة الصحي من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن أجل الحفاظ على صحة القلب يمكن القيام بالتالي:

تناول نظام غذائي صحي غني بالعناصر المتنوعة والمتوازنة خاصة الفواكه والخضراوات.

الحفاظ على النشاط البدني وممارسة الرياضة.

الحفاظ على الوزن الصحي للجسم.

الإقلاع عن التدخين.

التقليل من المنتجات التي تحتوي على الكافيين.

الإقلاع عن الكحول.

عدم التعرض للتوتر والإجهاد، لأن الإجهاد الشديد والغضب يمكن أن يتسبب في حدوث مشاكل في ضربات القلب.

الحذر عند استخدام الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية، لأن بعض أدوية البرد والسعال تحتوي على منبهات قوية قد تؤدي إلى سرعة ضربات القلب.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على أهم النصائح التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب وقوته:

والآن عزيزي القاريء بعد أن تعرفت على اسباب نغزات القلب المختلفة، ننصحك إذا استمرت هذه الحالة لديك أن تذهب لاستشارة الطبيب ليقوم بالفحوصات اللازمة لمعرفة أدق تشخيص لسبب هذه الحالة.