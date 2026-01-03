أسباب الدوخة مع الغثيان عند الاستيقاظ صباحًا- طبيب يوضح

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يشعر البعض بالدوخة والغثيان في فترة الصباح فور الاستيقاظ، الأمر الذي يثير القلق الشديد لدى البعض، خوفًا من أن تكون ذلك علامة على مرض خطير.

في هذا الصدد يستعرض "الكونسلتو" أسباب الشعور بالدوخة والغثيان عند الاستيقاظ، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور طارق البشلاوي استشاري أمراض الباطنة والكلى.

ما أسباب الدوخة والغثيان في الصباح؟

قد تشير الدوخة والغثيان فور الاستيقاظ إلى بعض المشاكل الصحية، التي تختلف في حدتها من الخفيفة إلى الحالات الشديدة التي تتطلب استشارة الطبيب المختص للتشخيص المبكر وتحديد السبب، ومن بين هذه الحالات:

1- الجفافعدم تناول كمية كافية من الماء والسوائل طوال اليوم، قد يؤدي إلى جفاف الجسم، ومنها الشعور بالدوخة والغثيان صباحًا.

2- قلة النوماضطرابات النوم والإرهاق وقلة عدد ساعات النوم عن المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 6 لـ 8 ساعات قد يؤدي إلى الدوخة والغثيان عند الاستيقاظ.

3- ضغط الدم المرتفع أو المنخفضاضطرابات معدلات ضغط الدم ارتفاعًا أو انخفاضًا قد يؤدي إلى شعور الشخص بالغثيان والدوخة، عند الاستيقاظ، وهذه الحالة من الضروري استشارة الطبيب المختص في حالة تكراراها.

4- انخفاض سكر الدمقد يحدث انخفاض سكر الدم بسبب تجاهل تناول الوجبات خاصة وجبة العشاء، أو جرعات أدوية السكري الزائدة، مما يتسبب في الشعور بالدوخة والغثيان.

5- مشاكل الأذن الداخليةتؤثر مشاكل الأذن الداخلية بشكل مباشر على التوازن، مثل التهاب العصب الدهليزي الذي يسبب لدوار، والطنين، والغثيان.

6- التهاب الجيوب الأنفيةيمكن أن يشعر مرضى التهاب الجيوب الأنفية بالغثيان والدوخة والصداع، فور الاستيقاظ صباحًا نتيجة، عدم التنفس السليم، الذي في الغالب يؤدي إلى الجفاف وعدم الراحة في الجهاز التنفسي.