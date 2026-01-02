عاجل: رئاسة الجمهورية اليمنية: العليمي يتابع استعادة معسكرات حضرموت وهناك قرارات سيادية لحماية الدولة

الجمعة 02 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية إن الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، يتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، ومسار تنفيذ عملية استعادة المعسكرات، في إطار ما وصفها بالقرارات السيادية للدولة.

وأضاف المصدر أن العليمي اطّلع، من محافظ حضرموت سالم الخنبشي وقيادات عسكرية وأمنية معنية، على تفاصيل سير العمليات الميدانية والإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحول دون انزلاق الأوضاع نحو الفوضى أو الإضرار بمصالح المدنيين والمركز القانوني للدولة.

ودعا المصدر عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إلقاء السلاح، وتجنب التصعيد، والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها، وفق إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، بما يجنب البلاد، بحسب تعبيره، مخاطر التصعيد والعزلة.

وأشاد المصدر بالدور الذي تقوم به قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، في جهود خفض التصعيد، ودعم التهدئة، وحماية المدنيين، والحفاظ على أمن اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

وبحسب المصدر، شدد الرئيس العليمي على ضرورة الالتزام بتنفيذ عملية تسلّم المعسكرات «سلمياً»، مع التأكيد على تحييد السلاح، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم اللجوء إلى الانتقام، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

كما وجّه الرئيس، وفق المصدر، بتسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون، وتأمين الخدمات العامة، بما يسهم في تخفيف معاناة السكان وضمان استمرار الحياة اليومية في المحافظة.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة السلطات المحلية وقوات درع الوطن على تنفيذ خطة تسليم المعسكرات، داعياً أبناء حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة، وتعزيز وحدة الصف، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي في المحافظة.

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكد المصدر التزام القيادة الشرعية بمعالجتها عبر الحوار السلمي والشراكة الوطنية، ووفق المرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على أن القضية لا يمكن معالجتها عبر الإجراءات الأحادية أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وحذر المصدر من تداعيات استمرار إغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات المدنية والإنسانية لليوم الثاني على التوالي، معتبراً ذلك تعطيلًا لمرفق سيادي وإضراراً مباشراً بالمدنيين، ومخالفة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود خفض التصعيد.

وأكد المصدر التزام الدولة بحماية المرافق السيادية، واعتبر إغلاق مطار عدن خرقاً للدستور والقانون، وتحدياً لقرارات الشرعية الدولية التي تشدد على حماية المدنيين والمرافق العامة ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة.

