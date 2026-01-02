بشير الصبيحي يطوي صفحة الإمارات في حضرموت: انسحبوا... والسعودية تتكفل بالامتيازات

الجمعة 02 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال قائد قوات درع الوطن سابقا، بشير الصبيحي، إنه وجّه ما وصفه بـ«الرسالة الأخيرة» إلى قيادات وأفراد المجلس الانتقالي الجنوبي، دعاهم فيها إلى الانسحاب من محافظة حضرموت، مؤكداً أن قواته تتكوّن من أبناء المحافظات الجنوبية نفسها.

وأضاف الصبيحي، في رسالة نشرها المركز الإعلامي لقوات درع الوطن وأستمع إليها محرر مأرب برس " أنه يستغرب رفض المجلس الانتقالي الانسحاب، داعياً قياداته إلى تجنب التصعيد وحقن الدماء.

وتعهد بعدم التعرض لقوات الانتقالي في حال انسحابها، مشيراً إلى أن الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها سابقاً ستستمر، بضمانة من قيادة الدولة، وفق قوله. (في إشارة إلى كل الحقوق المالية التي كانت تمنحها الأمارات سوف تتكفل بها السعودية.

وأوضح الصبيحي أن خطة الانسحاب تتضمن نشر قوات بديلة من أبناء المناطق نفسها، بحيث يتم استبدال العناصر التابعة للمجلس الانتقالي من محافظات مثل الضالع وردفان بقوات من أبناء المحافظات ذاتها المنضوين ضمن قوات درع الوطن، على أن تُطبق الآلية نفسها في بقية المناطق.

وفي تطور ميداني، قالت مصادر عسكرية إن قوات درع الوطن، التي تضم عناصر من أبناء حضرموت، سيطرت، عصر يوم الجمعة، على معسكر الخشعة ومعسكر اللواء 37، بعد أن كانا خاضعين لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ نحو شهر.

من جانبه، أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وهو القائد العام لقوات درع الوطن ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، أن القوات أحكمت سيطرتها على معسكر اللواء 37 في منطقة الخشعة، وبدأت التحرك باتجاه مدينة سيئون.

وذكرت مصادر محلية أن العملية ترافقت مع غارات جوية نفذها الطيران الحربي السعودي، استهدفت مواقع وكمائن قالت إنها تابعة لقوات المجلس الانتقالي على طرق تقدم قوات درع الوطن.