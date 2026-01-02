عاجل: مبادرة سياسية من الانتقالي الجنوبي هروباً من الهزيمة العسكرية… المجلس يدعو المجتمع الدولي لرعاية حوار شمالي–جنوبي ويطالب باستفتاء لتقرير المصير خلال عامين

الجمعة 02 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 663

في أول مناورة سياسة يتقدم بها الانتقالي الجنوبي هربا من الهزيمة العسكرية بعد فرار قواته من معظم المواقع التي وصلت إليها قوات دروع الوطن وهروب واسع لانصاره من سيئون باتجاه المكلا الساحلية , أعلن اليوم الجمعة المجلس الانتقالي الجنوبي، دخوله في مرحلة انتقالية مدتها سنتان، تمهيداً لإجراء استفتاء شعبي على تقرير مصير جنوب اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى رعاية حوار سياسي يضم الأطراف المعنية في الجنوب والشمال.

وقال المجلس، في بيان إعلان سياسي صدر من العاصمة المؤقتة عدن، إنه يستند في هذه الخطوة إلى ما وصفه بـ“التفويض الشعبي”، وإلى بيانات ومواقف صادرة عن قيادات محلية في محافظات جنوبية، معتبراً أن المرحلة الانتقالية تهدف إلى تجنب صراعات جديدة وضمان مسار “آمن ومسؤول” نحو استعادة دولة الجنوب.

وأضاف البيان أن المجلس يدعو خلال المرحلة الانتقالية مؤسسات الدولة والحكومة والسلطات المحلية إلى مواصلة عملها، وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية، وانتظام صرف المرتبات، مع تنظيم تحصيل الإيرادات عبر البنك المركزي في عدن.

وأشار المجلس الانتقالي إلى أنه يطالب بإجراء استفتاء شعبي “سلمي وشفاف” لتقرير المصير، وبمشاركة مراقبين دوليين، وفق ما قال إنه يتماشى مع القواعد والممارسات الدولية المعتمدة.

وأكد المجلس، في البيان، أنه يرى في هذا المسار شراكة انتقالية مع الأطراف في الشمال، ودعماً لأي جهود لمواجهة جماعة الحوثي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

كما أعلن المجلس أنه أقرّ “إعلاناً دستورياً” لاستعادة دولة الجنوب، قال إنه سيُعلن رسمياً اليوم، ويبدأ تنفيذه اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2028، محذراً من أن الإعلان قد يصبح نافذاً قبل ذلك الموعد في حال تعرض ما وصفه بـ“شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته” لأي هجمات عسكرية.

وأضاف البيان أن “جميع الخيارات تبقى مطروحة” إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المجلس ضمن الإطار الزمني والسياسي الذي حدده.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه اليمن انقساماً سياسياً وعسكرياً معقداً، في ظل حرب مستمرة منذ أكثر من عقد، وتباينات داخل المعسكر المناهض للحوثيين بشأن مستقبل الدولة وشكل الحكم.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو من التحالف الذي تقوده السعودية بشأن إعلان المجلس الانتقالي.