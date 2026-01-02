عاجل: محافظ حضرموت يطلب تدخل التحالف لتدمير تعزيزات الانتقالي القادمة من شبوة وأبين والبيضاء

الجمعة 02 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 363

قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم، إنه طلب من التحالف الذي تقوده السعودية التدخل العاجل لتدمير التعزيزات العسكرية القادمة من محافظتات شبوة وأبين والبيضاء، والتي قال إنها تحركت بتوجيه من المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف الخنبشي، في تصريحات لقناة العربية، أنه دعا التحالف إلى استهداف “جميع التعزيزات العسكرية التي يحركها المجلس الانتقالي في مختلف المناطق اليمنية”، محمّلاً الانتقالي مسؤولية أي تصعيد عسكري قد يهدد أمن واستقرار المحافظات الشرقية.

وطالب محافظ حضرموت المدنيين بالابتعاد عن مواقع وتمركزات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، حفاظاً على سلامتهم، في ظل التطورات الميدانية المتسارعة.