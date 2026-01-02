عاجل: محافظ حضرموت يطلب تدخل التحالف لتدمير تعزيزات الانتقالي القادمة من شبوة وأبين والبيضاء السفير السعودي آل جابر يحمّل الزبيدي مسؤولية التمرد في حضرموت والمهرة… ويؤكد استغلال القضية الجنوبية أفقدتها إنجازاتها التاريخية نداء عاجل من نائب رئيس المجلس الرئاسي: العليمي يناشد الانتقالي والرئاسي تغليب المصلحة العامة وتجنب الفتنة عاجل: قوات التمرد الانتقالي تنهب أكثر من 30 آلية عسكرية من مطار سيئون… والطيران السعودي يتدخل بغارات تحذيرية عاجل: هروب قوات الانتقالي من المنطقة العسكرية الأولى يفتح أبواب السجون في سيئون… مئة أسير يغادرون المعتقلات عاجل.. السيطرة على معسكر الخشعة أحد أهم معسكرات حضرموت الإستراتيجية عاجل: انطلاق عملية عسكرية واسعة لإخراج الإنتقالي من حضرموت وطيران التحالف يقصف في الخشعة الرئيس الإيراني يحذّر: أزمة المعيشة تهدد بـجهنم... واحتجاجات لردغان الأعنف منذ انطلاقها الهلال يضغط على النصر... فوز جديد يفتح سباق الصدارة على مصراعيه حمد صلاح يقاتل في أمم أفريقيا 2025 لتحقيق حلمه القاري وسط غموض مستقبله مع ليفربول
قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم، إنه طلب من التحالف الذي تقوده السعودية التدخل العاجل لتدمير التعزيزات العسكرية القادمة من محافظتات شبوة وأبين والبيضاء، والتي قال إنها تحركت بتوجيه من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضاف الخنبشي، في تصريحات لقناة العربية، أنه دعا التحالف إلى استهداف “جميع التعزيزات العسكرية التي يحركها المجلس الانتقالي في مختلف المناطق اليمنية”، محمّلاً الانتقالي مسؤولية أي تصعيد عسكري قد يهدد أمن واستقرار المحافظات الشرقية.
وطالب محافظ حضرموت المدنيين بالابتعاد عن مواقع وتمركزات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، حفاظاً على سلامتهم، في ظل التطورات الميدانية المتسارعة.