السفير السعودي آل جابر يحمّل الزبيدي مسؤولية التمرد في حضرموت والمهرة… ويؤكد استغلال القضية الجنوبية أفقدتها إنجازاتها التاريخية

شن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الجمعة، هجوماً كبيراً على رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، الذي حملّته مسؤولية التمرد العسكري في حضرموت والمهرة، ورفضه لكل جهود التهدئة وإنهاء التصعيد.

وقال آل جابر، في أول تعليق مكتوب له حول الأحداث التي تشهدها محافظتي حضرموت والمهرة (ِشرق اليمن)، منذ بدء الانتقالي تصعيده العسكري، "إن عيدروس الزبيدي اتخذ الكثير من القرارات الأحادية دون أي اعتبار لالتزامه السياسي كعضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وكان أخطر تلك القرارات قيادته للهجوم العسكري على محافظتي حضرموت والمهرة وما صاحبه من اختلالات أمنية بالمحافظتين وترويع للآمنين، وسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين من أبناء حضرموت".

وأوضح آل جابر "أن المملكة سعت منذ عدة أسابيع وحتى يوم أمس ببذل كافة الجهود مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد وخروج قوات الانتقالي من المعسكرات خارج المحافظتين، وتسليمها لقوات درع الوطن في حضرموت، إلا أنها واجهت رفضاً وتعنتاً مستمراً من عيدروس الزبيدي".

وأشار في هذا السياق إلى أن الزبيدي رفض إصدار تصريح لطائرة تُقل وفداً رسمياً سعودياً أمس الخميس إلى عدن والذي تم الاتفاق على قدومه مع بعض قادة المجلس الانتقالي لإيجاد حلول ومخارج تخدم الجميع وتحقق المصلحة العامة، كما قام بإصدار توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن.

وأكد السفير السعودي، أن تعنت الزبيدي ألحق ضرراً بالغاً بالشعب اليمني وهو ما يعد "تصرفاً غير مسؤول، ويقوض جهود التنسيق السياسي والعسكري والأمني، ويشكل سابقة خطيرة تعكس الإصرار على التصعيد ورفض مسارات التهدئة، كما أن ذلك أكد حرصه على مصالحه الشخصية السياسية والمالية تنفيذاً لأجندات لا علاقة لها بالقضية الجنوبية خاصةً ولا باليمن عامةً".

ولفت آل جابر إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة لدعم السلام والأمن والاستقرار والتنمية والاقتصاد اليمني، ودعمت ولا تزال تدعم القضية الجنوبية في اليمن كونها قضية عادلة، ذات أبعاد تاريخية واجتماعية وحلها الحقيقي عبر طاولة الحوار السياسي، بما يرضي تطلعات أشقاؤنا في المحافظات الجنوبية اليمنية ومنهم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشدد على أن استغلال القضية الجنوبية والمزايدة بها لتحقيق مكاسب شخصية وإقصاء وتهميش لأبناء المحافظات الجنوبية أضر بها وأفقدها المكاسب التي تحققت، سواءً من خلال مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل 2014 أو اتفاق الرياض 2019 أو قرار نقل السلطة 2022.

وحمّل السفير السعودي في ختام بيانه عيدروس الزبيدي المسؤولية المباشرة عن تنفيذ أجندات أضرت بمصالح أبناء المحافظات الجنوبية وقضيتهم وتسعى لخلق فجوة بينهم وأشقائهم في المملكة. معرباً عن أمله في العقلاء من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بتغليب صوت الحكمة ولغة العقل، لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في شماله وجنوبه.