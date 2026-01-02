عاجل: محافظ حضرموت يطلب تدخل التحالف لتدمير تعزيزات الانتقالي القادمة من شبوة وأبين والبيضاء السفير السعودي آل جابر يحمّل الزبيدي مسؤولية التمرد في حضرموت والمهرة… ويؤكد استغلال القضية الجنوبية أفقدتها إنجازاتها التاريخية نداء عاجل من نائب رئيس المجلس الرئاسي: العليمي يناشد الانتقالي والرئاسي تغليب المصلحة العامة وتجنب الفتنة عاجل: قوات التمرد الانتقالي تنهب أكثر من 30 آلية عسكرية من مطار سيئون… والطيران السعودي يتدخل بغارات تحذيرية عاجل: هروب قوات الانتقالي من المنطقة العسكرية الأولى يفتح أبواب السجون في سيئون… مئة أسير يغادرون المعتقلات عاجل.. السيطرة على معسكر الخشعة أحد أهم معسكرات حضرموت الإستراتيجية عاجل: انطلاق عملية عسكرية واسعة لإخراج الإنتقالي من حضرموت وطيران التحالف يقصف في الخشعة الرئيس الإيراني يحذّر: أزمة المعيشة تهدد بـجهنم... واحتجاجات لردغان الأعنف منذ انطلاقها الهلال يضغط على النصر... فوز جديد يفتح سباق الصدارة على مصراعيه حمد صلاح يقاتل في أمم أفريقيا 2025 لتحقيق حلمه القاري وسط غموض مستقبله مع ليفربول
قالت مصادر خاصة لموقع مأرب برس إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قامت، ظهر اليوم، بنهب أكثر من ثلاثين آلية عسكرية كانت متمركزة داخل مطار سيئون بمحافظة حضرموت.
وأضافت المصادر أن عمليات النهب من قبل عناصر قوات التمرد الانتقالي دفعت الطيران السعودي إلى التدخل لمنع ما وصفته بمحاولات نهب المعدات العسكرية، حيث شن ثلاث غارات تحذيرية في محيط مطار سيئون، ما أدى إلى فرار عناصر المجلس الانتقالي.
وبحسب المصادر، لم تسفر الغارات عن وقوع أي خسائر بشرية، كما لم تُسجَّل أضرار مادية كبيرة في المطار أو المنشآت المحيطة به.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر أمني تشهده مدينة سيئون ووادي حضرموت، مع تصاعد التحركات العسكرية المتزامنة مع تقدم قوات مدعومة من التحالف العربي في عدد من المناطق الاستراتيجية.
ويُعد مطار سيئون أحد أهم المواقع العسكرية والاستراتيجية في وادي حضرموت، ويستخدم قاعدةً للقوات الحكومية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، كما يشكّل نقطة ارتكاز رئيسية للتحالف العربي في المحافظات الشرقية.