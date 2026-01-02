عاجل: قوات التمرد الانتقالي تنهب أكثر من 30 آلية عسكرية من مطار سيئون… والطيران السعودي يتدخل بغارات تحذيرية

الجمعة 02 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

قالت مصادر خاصة لموقع مأرب برس إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قامت، ظهر اليوم، بنهب أكثر من ثلاثين آلية عسكرية كانت متمركزة داخل مطار سيئون بمحافظة حضرموت.

وأضافت المصادر أن عمليات النهب من قبل عناصر قوات التمرد الانتقالي دفعت الطيران السعودي إلى التدخل لمنع ما وصفته بمحاولات نهب المعدات العسكرية، حيث شن ثلاث غارات تحذيرية في محيط مطار سيئون، ما أدى إلى فرار عناصر المجلس الانتقالي.

وبحسب المصادر، لم تسفر الغارات عن وقوع أي خسائر بشرية، كما لم تُسجَّل أضرار مادية كبيرة في المطار أو المنشآت المحيطة به.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر أمني تشهده مدينة سيئون ووادي حضرموت، مع تصاعد التحركات العسكرية المتزامنة مع تقدم قوات مدعومة من التحالف العربي في عدد من المناطق الاستراتيجية.

ويُعد مطار سيئون أحد أهم المواقع العسكرية والاستراتيجية في وادي حضرموت، ويستخدم قاعدةً للقوات الحكومية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، كما يشكّل نقطة ارتكاز رئيسية للتحالف العربي في المحافظات الشرقية.