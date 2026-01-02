عاجل: هروب قوات الانتقالي من المنطقة العسكرية الأولى يفتح أبواب السجون في سيئون… مئة أسير يغادرون المعتقلات

الجمعة 02 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

قالت مصادر عسكرية خاصة لموقع مأرب برس في المنطقة العسكرية الأولى، اليوم، إن قرابة مئة أسير أُفرج عنهم من سجون تابعة للمنطقة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بعد ساعات من انسحاب عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع داخل مقر المنطقة العسكرية الاولى.

وأضافت المصادر أن الأسرى كانوا قد اعتُقلوا عشية سيطرة قوات التمرد الانتقالي الجنوبي على سيئون، مشيرةً إلى أن الإفراج عنهم جاء عقب فرار عناصر الانتقالي من داخل نطاق المنطقة العسكرية الأولى، خشية تعرض مواقعهم لغارات جوية من الطيران السعودي.

وبحسب المصادر، فإن عملية الإفراج تمت في ظل حالة من الارتباك الأمني، بعد تلقي عناصر الانتقالي معلومات عن تحركات جوية مكثفة للتحالف، ما دفعهم إلى الانسحاب السريع من عدد من المواقع التي كانوا قد تمركزوا فيها مؤقتاً.

يأتي هذا التطور في وقت أفادت فيه مصادر عسكرية بأن قوات درع الوطن المدعومة من التحالف العربي، سيطرت خلال الساعات الماضية على معسكر الخشعة شرقي اليمن، وتواصل تقدمها باتجاه مدينة سيئون، في إطار تحركات عسكرية تهدف إلى تأمين وادي حضرموت ومنع توسع نفوذ التشكيلات المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة.

وتعد الخشعة موقعاً استراتيجياً على خطوط الإمداد المؤدية إلى وادي حضرموت، والسيطرة عليها تمثل خطوة مهمة باتجاه تأمين سيئون، التي تضم مقار عسكرية وأمنية رئيسية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.