عاجل.. السيطرة على معسكر الخشعة أحد أهم معسكرات حضرموت الإستراتيجية

أعلن محافظ حضرموت شرق اليمن، سالم الخنبشي، الجمعة، سيطرة قوات "درع الوطن" الحكومية على معسكر اللواء 37 في منطقة الخشعة شمالي المحافظة، بعد مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
ونقل التلفزيون اليمني الرسمي عن الخنبشي، الذي يتولى أيضا منصب قائد قوات "درع الوطن" في حضرموت قوله: "سيطرنا على معسكر اللواء 37 بمنطقة الخشعة".
وقال محافظ حضرموت: سيطرنا على معسكر الخشعة و نتحرك الآن باتجاه مدينة سيئون.
ويعد هذا واحدا من المعسكرات الحيوية في حضرموت، وجاءت السيطرة عليه بعد مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي، وقصف جوي.