عاجل: انطلاق عملية عسكرية واسعة لإخراج الإنتقالي من حضرموت وطيران التحالف يقصف في الخشعة

أعلنت قوات #درع_الوطن التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الجمعة وبدعم من المملكة العربية السعودية، اطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة حضرموت ، في إطار مساعٍ لاستعادة السيطرة من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
وأعلن القائد العام لقوات درع الوطن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي انطلاق عملية استلام المعسكرات في حضرموت، مؤكدا إنها ليست عملية هجومية بل وقائية لحماية حضرموت.
وصباح اليوم الجمعة شن طيران التحالف غارات على معسكر اللواء 37 في الخشعة بحضرموت، الذي تسيطر عليه قوات الانتقالي.
وقال مسؤول حكومي إن مقاتلات التحالف قصفت قوات الانتقالي التي تضع كمائن بطريق قوات درع الوطن بحضرموت.
وتجددت الغارات الجوية على معسكر الخشعة الذي يسيطر عليه المجلس الانتقالي بحضرموت، بعد غارات صباح اليوم.
وأعلن الانتقالي مقتل 7 من عناصره في غارات التحالف على معسكر اللواء 37 بالخشعة، بعد رفضه الإنسحاب منه.