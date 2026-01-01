الهلال يضغط على النصر... فوز جديد يفتح سباق الصدارة على مصراعيه

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - رويترز

عدد القراءات 90

قلص الهلال الفارق الذي يفصله عن النصر في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بعدما حقق فوزا مثيرا أمام الخلود وتغلب عليه 3-1 اليوم الأربعاء في ختام الجولة 12 من المسابقة، مستفيدا من ثنائية سجلها تيو هرنانديز في الشوط الثاني.

وشهدت الجولة نفسها اليوم فوز الاتحاد حامل اللقب 3-1 على مضيفه نيوم والقادسية 3-2 على مضيفه الشباب.

وأهدر النصر نقطتين بتعادله 2-2 مع الاتفاق أمس الثلاثاء، ونجح الهلال في استغلال الفرصة بفوزه اليوم، إذ رفع رصيده في المركز الثاني إلى 29 نقطة حصدها خلال 11 مباراة، وبات يتأخر بفارق نقطتين فقط خلف النصر.

وتلقى الخلود الخسارة الثامنة هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز 13.

وتفوق الهلال في الاستحواذ خلال الشوط الأول وصنع أكثر من فرصة تهديفية خلال أول نصف ساعة لكن أيا منها لم تكن بالخطورة الكافية لهز الشباك.

وكاد الخلود أن يباغت الهلال بهدف في الدقيقة 34 إثر هجمة مرتدة سريعة، إذ انطلق راميرو إنريكي وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد الربيعي حارس الهلال تصدى لها.

وشهدت الدقيقة 37 طرد عبد الرحمن الدوسري من صفوف الخلود إثر تدخل قوي ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وتقدم الهلال في الدقيقة 45 عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، إذ توغل نونيز ببراعة داخل منطقة الجزاء وحاول الدفاع تشتيت الكرة لكنها وصلت إلى سافيتش الذي سددها بقوة في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وحصل الخلود على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد من جانب سافيتش، وتقدم إنريكي لتنفيذها مسجلا منها هدف التعادل.

وكاد سافيتش أن يضيف الهدف الثاني للهلال بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني عندما تلقى الكرة من ركلة ركنية وصوبها بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم مباشرة، بينما تألق خوان بابلو كوزاني حارس الخلود في التصدي لكرة خطيرة من مالكوم في الدقيقة 50.

وتقدم الهلال مجددا في الدقيقة 61 عندما سدد سافيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لكنها ارتدت إلى تيو هرنانديز الذي سددها في الشباك بقدمه اليسرى.

وجاء الهدف الثالث للهلال قبل سبع دقائق من نهاية المباراة، إذ حصل على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء، وهيأ سافيتش الكرة إلى هرنانديز الذي سددها في الشباك معلنا فوز الهلال 3-1.