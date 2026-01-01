الهلال يضغط على النصر... فوز جديد يفتح سباق الصدارة على مصراعيه حمد صلاح يقاتل في أمم أفريقيا 2025 لتحقيق حلمه القاري وسط غموض مستقبله مع ليفربول العملاق الكتالوني يخطط لإبرام أولى صفقاته الشتوية بضم موهبة مصرية واعدة عاجل: المؤتمر الشعبي العام في مأرب يؤيد قرارات العليمي السيادية، ويدعو لإخراج القوات الإماراتية، ومحاسبة المسؤولين الداعمين للانتقالي. بيانات جوية تكشف مغادرة الطائرات الإماراتية من قاعدة ميون الاستراتيجية... ماذا كانت تفعل الإمارات في الجزيرة؟ أبو علي الحضرمي يخرج ذليلاً من حضرموت الى الإمارات ويبلغ مليشياته بأن ''المهمة انتهت'' وعليكم العودة لمنازلكم عاجل: الناطق باسم قوات طارق صالح يؤكد أمام وحدات المقاومة الوطنية أنهم فصيل مستقل لا يتبع الشرعية اليمنية ولا يخضع لهيكل وزارة الدفاع، ويحدد مهمتهم الرسمية. مصدر عسكري ينفي انسحاب قوات العمالقة من بيحان ويؤكد استمرار تمركزها في مواقعها الحكومة اليمنية تطالب بانسحاب فوري للقوات الإماراتية من الساحل الغربي وسقطرى وتكشف عن مراقبتها لتحركات ألوية العمالقة باتجاه حضرموت. محافظ حضرموت يحذر قوات الانتقالي من المساءلة القانونية ويدعوهم إلى مغادرة مواقعهم والانضمام للنخبة الحضرمية
قلص الهلال الفارق الذي يفصله عن النصر في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بعدما حقق فوزا مثيرا أمام الخلود وتغلب عليه 3-1 اليوم الأربعاء في ختام الجولة 12 من المسابقة، مستفيدا من ثنائية سجلها تيو هرنانديز في الشوط الثاني.
وشهدت الجولة نفسها اليوم فوز الاتحاد حامل اللقب 3-1 على مضيفه نيوم والقادسية 3-2 على مضيفه الشباب.
وأهدر النصر نقطتين بتعادله 2-2 مع الاتفاق أمس الثلاثاء، ونجح الهلال في استغلال الفرصة بفوزه اليوم، إذ رفع رصيده في المركز الثاني إلى 29 نقطة حصدها خلال 11 مباراة، وبات يتأخر بفارق نقطتين فقط خلف النصر.
وتلقى الخلود الخسارة الثامنة هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز 13.
وتفوق الهلال في الاستحواذ خلال الشوط الأول وصنع أكثر من فرصة تهديفية خلال أول نصف ساعة لكن أيا منها لم تكن بالخطورة الكافية لهز الشباك.
وكاد الخلود أن يباغت الهلال بهدف في الدقيقة 34 إثر هجمة مرتدة سريعة، إذ انطلق راميرو إنريكي وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد الربيعي حارس الهلال تصدى لها.
وشهدت الدقيقة 37 طرد عبد الرحمن الدوسري من صفوف الخلود إثر تدخل قوي ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.
وتقدم الهلال في الدقيقة 45 عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، إذ توغل نونيز ببراعة داخل منطقة الجزاء وحاول الدفاع تشتيت الكرة لكنها وصلت إلى سافيتش الذي سددها بقوة في الشباك من خارج منطقة الجزاء.
وحصل الخلود على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد من جانب سافيتش، وتقدم إنريكي لتنفيذها مسجلا منها هدف التعادل.
وكاد سافيتش أن يضيف الهدف الثاني للهلال بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني عندما تلقى الكرة من ركلة ركنية وصوبها بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم مباشرة، بينما تألق خوان بابلو كوزاني حارس الخلود في التصدي لكرة خطيرة من مالكوم في الدقيقة 50.
وتقدم الهلال مجددا في الدقيقة 61 عندما سدد سافيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لكنها ارتدت إلى تيو هرنانديز الذي سددها في الشباك بقدمه اليسرى.
وجاء الهدف الثالث للهلال قبل سبع دقائق من نهاية المباراة، إذ حصل على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء، وهيأ سافيتش الكرة إلى هرنانديز الذي سددها في الشباك معلنا فوز الهلال 3-1.