حمد صلاح يقاتل في أمم أفريقيا 2025 لتحقيق حلمه القاري وسط غموض مستقبله مع ليفربول

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026

يخوض “الفرعون” المصري محمد صلاح، النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، برغبة جامحة في حسم “المصير المجهول” الذي يلاحقه دوليا، حيث ضرب منتخب الفراعنة موعدا مرتقبا مع منتخب بنين يوم الاثنين المقبل في مدينة أغادير ضمن منافسات دور الـ16، وذلك بعد أن نجح الفراعنة في تصدر المجموعة الثانية بجدارة برصيد 7 نقاط، من انتصارين ثمينين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل سلبي وحيد أمام منتخب أنغولا.

وتظل منصة التتويج الأفريقية هي “الحلم الغائب” الأكبر في مسيرة صلاح الاحترافية، واللقب الذي لم يضمه إلى خزائن بطولاته حتى الآن، رغم اقترابه الشديد منه بوصوله إلى المباراة النهائية في نسختي 2017 و2021، إلا أن الحظ عانده في اللحظات الأخيرة.

ويمتلك صلاح تاريخا ناصعا مع كافة الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية، حيث قاد “الفراعنة” للعودة إلى مونديال روسيا 2018 بفضل ثنائيته التاريخية في شباك الكونغو، كما حسم مؤخرا تأهل الفراعنة لنهائيات كأس العالم 2026، فضلا عن مسيرته التي بدأت من كأس العالم للشباب ووصولا إلى التألق في أولمبياد لندن 2012.

وتتوازى هذه الطموحات الدولية مع سجل أسطوري في الملاعب الأوروبية، توج خلاله بكافة الألقاب الممكنة مع ليفربول، وعلى رأسها الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى سيطرته على الجوائز الفردية كالحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز في عدة مواسم، إلى جانب تربعه على عرش القارة بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وحصوله على جائزة أفضل لاعب عربي من “غلوب سوكر”.

ورغم كل هذه النجاحات الفردية والجماعية الفريدة، ظل اللقب الأفريقي مستعصيا على قائد منتخب مصر، وهو ما يجعله يقاتل في هذه النسخة لاستغلال الجاهزية الفنية العالية لقائمة الفراعنة الحالية، حيث يرى المحللون أن طريق الفراعنة نحو المباراة النهائية يبدو ممهدا لتحقيق اللقب القاري الثامن.

وفي الوقت الذي يضع فيه صلاح كل ثقله الذهني والبدني لتحقيق هذا الحلم القاري، فإنه يواجه في الوقت ذاته “مصيرا مجهولا” يحيط بمستقبله داخل قلعة “أنفيلد”، خاصة عقب تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل حول تراجع عدد دقائق مشاركته في ليفربول، وخلافه العلني الشهير مع المدرب الهولندي أرني سلوت، مما جعل الرؤية ضبابية حول استكمال عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم أو الرحيل النهائي عن ليفربول.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية وصحفية عن وجود ترحيب إيطالي كبير من نادي روما لاستعادة “الفرعون” مرة أخرى إلى صفوفه، بينما يلتزم اللاعب الصمت التام حيال وجهته القادمة، وسط تكهنات قوية تشير إلى رغبته في مواصلة التحدي داخل القارة العجوز والبحث عن تجربة جديدة في دوري أوروبي مختلف بعيدا عن الدوري الإنكليزي.

ويبقى اليقين لدى المقربين من صلاح أنه يرى في التتويج بلقب أمم أفريقيا الحالية “أفضل رد” عملي على المشككين، والوسيلة الأقوى لتحقيق هدفه التاريخي المنشود، وهو ما سينعكس بشكل مباشر وحاسم على ملامح مستقبله الاحترافي وقراره النهائي في الصيف المقبل.