العملاق الكتالوني يخطط لإبرام أولى صفقاته الشتوية بضم موهبة مصرية واعدة

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 136

يخطط فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم لإبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي انطلقت اليوم الخميس، وقد أوشكت أولى صفقاته على الانتهاء، حسبما أفاد تقرير إخباري إسباني.

وعلى مدى أسابيع، تم وضع خطط لضم أحد المواهب الواعدة للانضمام لفريق الشباب بالنادي الكتالوني، ويبدو أن الهدف الأول لإدارة برشلونة أوشك على الحسم، حسبما أفاد موقع (فوتبول إسبانيا) الإلكتروني.

في بداية الشهر الماضي، تأكد اهتمام برشلونة بمهاجم الأهلي المصري الشاب حمزة عبد الكريم (17 عاما)، الذي تألق في كأس العالم للناشئين الأخيرة، وشارك بالفعل مع الفريق الأول لنادي القرن في إفريقيا، حيث يعتبر من أبرز المواهب في مصر حاليا، وفقا للمصدر ذاته.

وفي الأسابيع الأخيرة، دخل برشلونة في مفاوضات مع الأهلي بشأن صفقة عبد الكريم، حيث تم رفض العرض الأول للنادي الإسباني، لكن تم تقديم عرض ثان الأسبوع الماضي، ووفقا لصحيفة “موندو دومينيون”، فهو قريب من القبول.

يقترح برشلونة ضم عبد الكريم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مقابل 1.25مليون يورو للأهلي، على أن يملك النادي الإسباني خيار شراء اللاعب بقيمة 1.5 مليون يورو كجزء من بنود العقد، مع إمكانية إضافة بنود أخرى ترفع قيمة الصفقة الإجمالية إلى 5 ملايين يورو.

ويخطط العملاق الإسباني لضم عبدالكريم لصفوف برشلونة أتلتيك، المنافس بدوري الدرجة الرابعة الإسباني، حيث يعتبر انضمامه ضروريا للغاية، نظرا لغياب الثنائي أوسكار جيستاو وفيكتور باربيرا عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وكشف الموقع الإسباني أن عبد الكريم سيحظى بفرص عديدة لإثبات جدارته، ما قد يؤهله للعب مع الفريق الأول ببرشلونة، مثلما جرى مع باو فيكتور في موسم 2024 -2025.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الشاب الموهوب ربما ينضم للفريق الأول لبرشلونة، شريطة موافقة المدير الفني الألماني هانسي فليك.