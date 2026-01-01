الهلال يضغط على النصر... فوز جديد يفتح سباق الصدارة على مصراعيه حمد صلاح يقاتل في أمم أفريقيا 2025 لتحقيق حلمه القاري وسط غموض مستقبله مع ليفربول العملاق الكتالوني يخطط لإبرام أولى صفقاته الشتوية بضم موهبة مصرية واعدة عاجل: المؤتمر الشعبي العام في مأرب يؤيد قرارات العليمي السيادية، ويدعو لإخراج القوات الإماراتية، ومحاسبة المسؤولين الداعمين للانتقالي. بيانات جوية تكشف مغادرة الطائرات الإماراتية من قاعدة ميون الاستراتيجية... ماذا كانت تفعل الإمارات في الجزيرة؟ أبو علي الحضرمي يخرج ذليلاً من حضرموت الى الإمارات ويبلغ مليشياته بأن ''المهمة انتهت'' وعليكم العودة لمنازلكم عاجل: الناطق باسم قوات طارق صالح يؤكد أمام وحدات المقاومة الوطنية أنهم فصيل مستقل لا يتبع الشرعية اليمنية ولا يخضع لهيكل وزارة الدفاع، ويحدد مهمتهم الرسمية. مصدر عسكري ينفي انسحاب قوات العمالقة من بيحان ويؤكد استمرار تمركزها في مواقعها الحكومة اليمنية تطالب بانسحاب فوري للقوات الإماراتية من الساحل الغربي وسقطرى وتكشف عن مراقبتها لتحركات ألوية العمالقة باتجاه حضرموت. محافظ حضرموت يحذر قوات الانتقالي من المساءلة القانونية ويدعوهم إلى مغادرة مواقعهم والانضمام للنخبة الحضرمية
يخطط فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم لإبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي انطلقت اليوم الخميس، وقد أوشكت أولى صفقاته على الانتهاء، حسبما أفاد تقرير إخباري إسباني.
وعلى مدى أسابيع، تم وضع خطط لضم أحد المواهب الواعدة للانضمام لفريق الشباب بالنادي الكتالوني، ويبدو أن الهدف الأول لإدارة برشلونة أوشك على الحسم، حسبما أفاد موقع (فوتبول إسبانيا) الإلكتروني.
في بداية الشهر الماضي، تأكد اهتمام برشلونة بمهاجم الأهلي المصري الشاب حمزة عبد الكريم (17 عاما)، الذي تألق في كأس العالم للناشئين الأخيرة، وشارك بالفعل مع الفريق الأول لنادي القرن في إفريقيا، حيث يعتبر من أبرز المواهب في مصر حاليا، وفقا للمصدر ذاته.
وفي الأسابيع الأخيرة، دخل برشلونة في مفاوضات مع الأهلي بشأن صفقة عبد الكريم، حيث تم رفض العرض الأول للنادي الإسباني، لكن تم تقديم عرض ثان الأسبوع الماضي، ووفقا لصحيفة “موندو دومينيون”، فهو قريب من القبول.
يقترح برشلونة ضم عبد الكريم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مقابل 1.25مليون يورو للأهلي، على أن يملك النادي الإسباني خيار شراء اللاعب بقيمة 1.5 مليون يورو كجزء من بنود العقد، مع إمكانية إضافة بنود أخرى ترفع قيمة الصفقة الإجمالية إلى 5 ملايين يورو.
ويخطط العملاق الإسباني لضم عبدالكريم لصفوف برشلونة أتلتيك، المنافس بدوري الدرجة الرابعة الإسباني، حيث يعتبر انضمامه ضروريا للغاية، نظرا لغياب الثنائي أوسكار جيستاو وفيكتور باربيرا عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.
وكشف الموقع الإسباني أن عبد الكريم سيحظى بفرص عديدة لإثبات جدارته، ما قد يؤهله للعب مع الفريق الأول ببرشلونة، مثلما جرى مع باو فيكتور في موسم 2024 -2025.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الشاب الموهوب ربما ينضم للفريق الأول لبرشلونة، شريطة موافقة المدير الفني الألماني هانسي فليك.