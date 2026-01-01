أبو علي الحضرمي يخرج ذليلاً من حضرموت الى الإمارات ويبلغ مليشياته بأن ''المهمة انتهت'' وعليكم العودة لمنازلكم

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

غادر قائد قوات ما تسمى الدعم الأمني التابعة للانتقالي "صالح بن الشيخ أبو بكر" المعروف باسم أبو علي الحضرمي، مدينة المكلا، برفقة القوات الإماراتية الى أبوظبي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن الحضرمي أبلغ مسلحيه قبيل مغادرته، بتسريح أنفسهم والعودة إلى منازلهم، قائلاً لهم إن المهمة انتهت.

والحضرمي قاد الهجوم على حضرموت والمهرة، شرق اليمن، بدعم الإمارات، مطلع ديسمبر الماضي.