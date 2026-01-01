الهلال يضغط على النصر... فوز جديد يفتح سباق الصدارة على مصراعيه حمد صلاح يقاتل في أمم أفريقيا 2025 لتحقيق حلمه القاري وسط غموض مستقبله مع ليفربول العملاق الكتالوني يخطط لإبرام أولى صفقاته الشتوية بضم موهبة مصرية واعدة عاجل: المؤتمر الشعبي العام في مأرب يؤيد قرارات العليمي السيادية، ويدعو لإخراج القوات الإماراتية، ومحاسبة المسؤولين الداعمين للانتقالي. بيانات جوية تكشف مغادرة الطائرات الإماراتية من قاعدة ميون الاستراتيجية... ماذا كانت تفعل الإمارات في الجزيرة؟ أبو علي الحضرمي يخرج ذليلاً من حضرموت الى الإمارات ويبلغ مليشياته بأن ''المهمة انتهت'' وعليكم العودة لمنازلكم عاجل: الناطق باسم قوات طارق صالح يؤكد أمام وحدات المقاومة الوطنية أنهم فصيل مستقل لا يتبع الشرعية اليمنية ولا يخضع لهيكل وزارة الدفاع، ويحدد مهمتهم الرسمية. مصدر عسكري ينفي انسحاب قوات العمالقة من بيحان ويؤكد استمرار تمركزها في مواقعها الحكومة اليمنية تطالب بانسحاب فوري للقوات الإماراتية من الساحل الغربي وسقطرى وتكشف عن مراقبتها لتحركات ألوية العمالقة باتجاه حضرموت. محافظ حضرموت يحذر قوات الانتقالي من المساءلة القانونية ويدعوهم إلى مغادرة مواقعهم والانضمام للنخبة الحضرمية
غادر قائد قوات ما تسمى الدعم الأمني التابعة للانتقالي "صالح بن الشيخ أبو بكر" المعروف باسم أبو علي الحضرمي، مدينة المكلا، برفقة القوات الإماراتية الى أبوظبي.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن الحضرمي أبلغ مسلحيه قبيل مغادرته، بتسريح أنفسهم والعودة إلى منازلهم، قائلاً لهم إن المهمة انتهت.
والحضرمي قاد الهجوم على حضرموت والمهرة، شرق اليمن، بدعم الإمارات، مطلع ديسمبر الماضي.