عاجل: الناطق باسم قوات طارق صالح يؤكد أمام وحدات المقاومة الوطنية أنهم فصيل مستقل لا يتبع الشرعية اليمنية ولا يخضع لهيكل وزارة الدفاع، ويحدد مهمتهم الرسمية.

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد الناطق باسم المقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد، أن المقاومة لن تنجر إلى أي صراعات جانبية، ولن تكون طرفًا في أي خلافات بين المكونات المناهضة لمليشيا الحوثي، في إشارة للخلاف بين (الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي) مشددًا على أن بوصلتها واضحة ومحددة باتجاه استعادة الدولة وهزيمة الحوثي والمشروع الإيراني، وعدم تشتيت الجهود عن المعركة الوطنية الجامعة.

حديث الناطق باسم المقاومة الوطنية يؤكد مجددا إن القوات التابعة لطارق صالح لا تعرف بوزارة الدفاع التابعة للشرعية ولا الحكومة اليمنية، حيث يقدم نفسه فصيلا مسلحا لا ينتمي للشرعية اليمنية المعترف بها دوليا.

جاء ذلك خلال تدشين العميد دويد، بتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية الفريق أول ركن طارق صالح، العام التدريبي الجديد لمختلف الوحدات العسكرية للمقاومة الوطنية في محور البرح، بحضور أركان حرب المحور العميد أحمد عبدالله، وعدد من قادة الألوية.

وأشار إلى أن اليمن مر خلال الفترة الماضية بمرحلة صعبة وحرجة، ترافقت مع حملة وصفها بـ”الشعواء” استهدفت قائد المقاومة الوطنية طارق صالح والمقاومة نفسها، في وقت كان القائد يبذل جهودًا كبيرة لرأب الصدع وتهدئة الأوضاع وتوحيد الصف الوطني.

وشدد دويد على أن المقاومة الوطنية لن تلتفت إلى الإشاعات وحملات التضليل، مؤكدًا أن هدفها الأساسي هو استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي، داعيًا إلى مضاعفة الجهود التدريبية ورفع مستوى الجاهزية والحفاظ على المكتسبات استعدادًا لمعركة تحرير صنعاء “مع كل الشرفاء”.

وقال إن بوصلة المقاومة الوطنية ستظل دائمًا باتجاه صنعاء، مشيرًا إلى أن معاناة اليمنيين لن تنتهي ما دامت مليشيا الحوثي تسيطر على العاصمة، مؤكدًا أن استعادتها كفيلة بإذابة الخلافات بين القوى الوطنية عبر التفاهم والشراكة.

وأعرب عن أمله في أن يتحول الغضب الشعبي القائم إلى طاقة وطنية موجهة نحو تحرير العاصمة المختطفة من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن الحوثي هو السبب الرئيس لعزلة اليمن وتدويل أزمته، ولا يحمل سوى مشروع كهنوتي يخدم أجندة إيران.

وأوضح أن اليمن كان يتمتع بعلاقات جيدة مع محيطه والعالم قبل انقلاب الحوثي، الذي زج بالبلاد في صراع مدمر لن ينتهي إلا باجتثاث مشروعه، مشددًا على أن مليشيا الحوثي تسعى لإعادة الحكم السلالي البغيض.

كما أشاد العميد دويد بالدور الإماراتي، قائلًا: “نقف اليوم على أرض شارك الدم الإماراتي في تحريرها، كما شارك في تحرير عدن ومأرب ومناطق أخرى، وكان الإماراتيون إلى جانبنا كتفًا بكتف، وبذلوا النفس والمال، فكل الشكر لدولة الإمارات”.

كما ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره، ودورها في حقن الدماء خلال الأزمة الأخيرة، مؤكدًا أن السعودية شقيق تاريخي يعتمد عليه اليمن في مختلف المراحل.