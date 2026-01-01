عاجل: الناطق باسم قوات طارق صالح يؤكد أمام وحدات المقاومة الوطنية أنهم فصيل مستقل لا يتبع الشرعية اليمنية ولا يخضع لهيكل وزارة الدفاع، ويحدد مهمتهم الرسمية. مصدر عسكري ينفي انسحاب قوات العمالقة من بيحان ويؤكد استمرار تمركزها في مواقعها الحكومة اليمنية تطالب بانسحاب فوري للقوات الإماراتية من الساحل الغربي وسقطرى وتكشف عن مراقبتها لتحركات ألوية العمالقة باتجاه حضرموت. محافظ حضرموت يحذر قوات الانتقالي من المساءلة القانونية ويدعوهم إلى مغادرة مواقعهم والانضمام للنخبة الحضرمية بشكل عاجل ماذا لو لم تنسحب مليشيات الانتقالي وما مصير التواجد الإماراتي في الساحل وسقطرى؟ الإتحاد الأوروبي: تصعيد الإنتقالي شرق اليمن يهدد أمن الخليج إيقاف 4 شركات صرافة واغلاق مقراتها فرض قيود على الرحلات القادمة من مطارات الإمارات إلى عدن والمغادرة اليها.. والإنتقالي يرفض ويتمرد الرئيس يحذر من أي محاولة التفاف على القرارات السيادية ويؤكد: ''إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن لا يعني القطيعة معها'' الكشف عن 3 شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف بـ أرض الصومال
نفى مصدر عسكري، اليوم الخميس، بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول انسحاب قوات العمالقة الجنوبية من مديرية بيحان بمحافظة شبوة، مؤكدًا أنها "عارية عن الصحة ولا أساس لها".
وأوضح المصدر لوسائل اعلام أن كتيبة واحدة من اللواء 11 عمالقة تخضع حاليًا لدورة انضباط عسكرية في المحافظة، وذلك ضمن برامج التأهيل والتدريب المستمرة للقوات الجنوبية.
وشدد المصدر على أن ألوية العمالقة لا تزال متمركزة في مواقعها دون أي تغيير. مؤكدا أن هذا التأهيل يهدف إلى تعزيز الجاهزية المستمرة لقوات العمالقة في مواجهة وردع قوات الحوثي، ومكافحة الإرهاب في محافظات الجنوب، والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار شبوة والجنوب كافة.
ودعا المصدر المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب تضليل الرأي العام.