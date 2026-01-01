مصدر عسكري ينفي انسحاب قوات العمالقة من بيحان ويؤكد استمرار تمركزها في مواقعها

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 168

​نفى مصدر عسكري، اليوم الخميس، بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول انسحاب قوات العمالقة الجنوبية من مديرية بيحان بمحافظة شبوة، مؤكدًا أنها "عارية عن الصحة ولا أساس لها".



وأوضح المصدر لوسائل اعلام أن كتيبة واحدة من اللواء 11 عمالقة تخضع حاليًا لدورة انضباط عسكرية في المحافظة، وذلك ضمن برامج التأهيل والتدريب المستمرة للقوات الجنوبية.



وشدد المصدر على أن ألوية العمالقة لا تزال متمركزة في مواقعها دون أي تغيير. مؤكدا أن هذا التأهيل يهدف إلى تعزيز الجاهزية المستمرة لقوات العمالقة في مواجهة وردع قوات الحوثي، ومكافحة الإرهاب في محافظات الجنوب، والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار شبوة والجنوب كافة.



ودعا المصدر المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب تضليل الرأي العام.