الحكومة اليمنية تطالب بانسحاب فوري للقوات الإماراتية من الساحل الغربي وسقطرى وتكشف عن مراقبتها لتحركات ألوية العمالقة باتجاه حضرموت.

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 353

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن الإمارات تستكمل ترتيبات الانسحاب من مواقع لها في الساحل الغربي لليمن وجزيرة سقطرى، متوقعًا تنفيذ ذلك خلال الساعات المقبلة، في إطار ما وصفه بتجاوب فعلي مع مطالب القيادة اليمنية وبالتنسيق مع السعودية.

وأضاف الإرياني، في حوار مع صحيفة اندبندنت عربية، أن هذا التوجه جاء بعد انسحاب القوات الإماراتية من المحافظات الشرقية، معتبرًا الخطوة “استجابة إيجابية” للدعوات التي وجهتها الحكومة اليمنية بدعم من التحالف العربي.

وأوضح أن الحكومة تتابع بجدية تقارير عن استمرار بعض أعمال التحشيد العسكري باتجاه وادي حضرموت، بما في ذلك نقل ألوية من قوات العمالقة كانت متمركزة في الساحل الغربي، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التطورات يتم “بمسؤولية عالية” وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، بهدف تثبيت الأمن ومنع أي تصعيد.

وحذر الوزير من أن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات السياسية والقانونية والعسكرية في حال عدم انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات “أُعدّت بعناية” وستُنفذ بما يحفظ هيبة الدولة ويمنع فرض أي أمر واقع خارج إطار الشرعية.

وتشهد الساحة اليمنية توترًا سياسيًا وعسكريًا متصاعدًا، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لمنع تفجر صراع جديد بين القوى المناهضة لجماعة الحوثي، في وقت تؤكد فيه الحكومة اليمنية أن أي تحركات عسكرية خارج مؤسسات الدولة من شأنها تشتيت الجهود الرامية إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.