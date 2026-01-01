عاجل: الناطق باسم قوات طارق صالح يؤكد أمام وحدات المقاومة الوطنية أنهم فصيل مستقل لا يتبع الشرعية اليمنية ولا يخضع لهيكل وزارة الدفاع، ويحدد مهمتهم الرسمية. مصدر عسكري ينفي انسحاب قوات العمالقة من بيحان ويؤكد استمرار تمركزها في مواقعها الحكومة اليمنية تطالب بانسحاب فوري للقوات الإماراتية من الساحل الغربي وسقطرى وتكشف عن مراقبتها لتحركات ألوية العمالقة باتجاه حضرموت. محافظ حضرموت يحذر قوات الانتقالي من المساءلة القانونية ويدعوهم إلى مغادرة مواقعهم والانضمام للنخبة الحضرمية بشكل عاجل ماذا لو لم تنسحب مليشيات الانتقالي وما مصير التواجد الإماراتي في الساحل وسقطرى؟ الإتحاد الأوروبي: تصعيد الإنتقالي شرق اليمن يهدد أمن الخليج إيقاف 4 شركات صرافة واغلاق مقراتها فرض قيود على الرحلات القادمة من مطارات الإمارات إلى عدن والمغادرة اليها.. والإنتقالي يرفض ويتمرد الرئيس يحذر من أي محاولة التفاف على القرارات السيادية ويؤكد: ''إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن لا يعني القطيعة معها'' الكشف عن 3 شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف بـ أرض الصومال
قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن الإمارات تستكمل ترتيبات الانسحاب من مواقع لها في الساحل الغربي لليمن وجزيرة سقطرى، متوقعًا تنفيذ ذلك خلال الساعات المقبلة، في إطار ما وصفه بتجاوب فعلي مع مطالب القيادة اليمنية وبالتنسيق مع السعودية.
وأضاف الإرياني، في حوار مع صحيفة اندبندنت عربية، أن هذا التوجه جاء بعد انسحاب القوات الإماراتية من المحافظات الشرقية، معتبرًا الخطوة “استجابة إيجابية” للدعوات التي وجهتها الحكومة اليمنية بدعم من التحالف العربي.
وأوضح أن الحكومة تتابع بجدية تقارير عن استمرار بعض أعمال التحشيد العسكري باتجاه وادي حضرموت، بما في ذلك نقل ألوية من قوات العمالقة كانت متمركزة في الساحل الغربي، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التطورات يتم “بمسؤولية عالية” وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، بهدف تثبيت الأمن ومنع أي تصعيد.
وحذر الوزير من أن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات السياسية والقانونية والعسكرية في حال عدم انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات “أُعدّت بعناية” وستُنفذ بما يحفظ هيبة الدولة ويمنع فرض أي أمر واقع خارج إطار الشرعية.
وتشهد الساحة اليمنية توترًا سياسيًا وعسكريًا متصاعدًا، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لمنع تفجر صراع جديد بين القوى المناهضة لجماعة الحوثي، في وقت تؤكد فيه الحكومة اليمنية أن أي تحركات عسكرية خارج مؤسسات الدولة من شأنها تشتيت الجهود الرامية إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.