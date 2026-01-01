محافظ حضرموت يحذر قوات الانتقالي من المساءلة القانونية ويدعوهم إلى مغادرة مواقعهم والانضمام للنخبة الحضرمية بشكل عاجل

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دعا محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، أبناء حضرموت المنتسبين في قوات المجلس الانتقالي والدعم الأمني، الى مغادرة مواقعهم والانضمام لإخوانهم في النخبة الحضرمية، حتى لا يضعوا أنفسهم امام المساءلة القانونية أو أي إشكاليات اخرى.



كما دعا قوات النخبة الحضرمية، ورجال الأمن، وقوات درع الوطن، الى الحفاظ على الأمن والاستقرار، والقيام بدور فاعل في حفظ الامن والسكينة العامة، وان لا يسمحوا بأي تعديات على الممتلكات العامة والخاصة مثلما جرى في وادي حضرموت من قبل المجلس الانتقالي.



وقال المحافظ الخنبشي: "حضرموت مرت بظروف استثنائية خاصة، وكنا نتمنى أن يتم معالجة الأمور بطريقة سلمية وهادئة، وبذلنا جهوداً جادة مع قيادة الدولة ممثلة بفخامة الرئيس، والاشقاء في المملكة العربية السعودية، بأن يتم خروج القوات التي دخلت، وان تخرج سلمياً وبشكل سلس وان تعود إلى الأماكن التي جاءت منها، لكن هذه الجهود تعثرت ولم يتم الاستجابة لهذه الدعوات".



وفي الكلمة التي نشرتها وكالة سبأ، شدد الخنبشي على ضرورة الحفاظ ممتلكات المواطنين وممتلكات الدولة، داعيا كل ابناء المحافظة الشرفاء من وجهاء وعقلاء وعلماء ومشايخ، الى التكاتف والتآزر لخلق حالة من الامن والاستقرار، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعودة الأمور الى ما كانت عليه سابقا.



وأكد ان الأوضاع في المحافظة في طريقها الى ما كانت عليه سابقا.. لافتاً الى أهمية تحقيق الاستقرار وتطمين المواطنين بعودة الاستقرار والسلام بعد ان مروا بظروف صعبة.. معلناً عن حزمة كبيرة من المشاريع في شتى المجالات الخدمية والبنية التحتية.



وعبر محافظ حضرموت عن الشكر الجزيل للقيادة السياسية ممثله بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقراراته، حاثا أبناء حضرموت، دعم ومباركة القرارات الرئاسية.



كما قدم المحافظ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة السعودية، الذين قدموا كل اشكال الدعم لليمن في أحلك الظروف.