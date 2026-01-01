محافظ حضرموت يحذر قوات الانتقالي من المساءلة القانونية ويدعوهم إلى مغادرة مواقعهم والانضمام للنخبة الحضرمية بشكل عاجل ماذا لو لم تنسحب مليشيات الانتقالي وما مصير التواجد الإماراتي في الساحل وسقطرى؟ الإتحاد الأوروبي: تصعيد الإنتقالي شرق اليمن يهدد أمن الخليج إيقاف 4 شركات صرافة واغلاق مقراتها إلغاء جميع الرحلات المجدولة من وإلى مطار عدن وقرار بمرور الطائرات بمطار سعودي للتفتيش الرئيس يحذر من أي محاولة التفاف على القرارات السيادية ويؤكد: ''إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن لا يعني القطيعة معها'' الكشف عن 3 شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف بـ أرض الصومال النفط يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020 طقطقة المفاصل في الشتاء.. كيف تحمي نفسك لعلاج حب الشباب- تناول هذه الأطعمة
قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن هناك تجاوب فعلي من الإمارات تُرجم على الأرض عبر انسحاب القوات الإماراتية من المحافظات الشرقية، ضمن خطوة ينظر إليها بوصفها استجابة إيجابية للدعوات التي وجهتها القيادة اليمنية، وبالتنسيق مع السعودية.
وأكد في حوار مع اندبندنت عربية إن ما تبقى من وجود إماراتي في مواقع أخرى في الساحل الغربي وفي سقطرى يجري استكمال ترتيبات للانسحاب، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة.
وأضاف: ''نتابع بجدية الأنباء المتعلقة باستمرار بعض أعمال التحشيد باتجاه وادي حضرموت، بما في ذلك نقل ألوية من قوات العمالقة كانت مرابطة في الساحل الغربي، وتتعامل معها بمسؤولية عالية وبالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، لضمان تثبيت الأمن ومنع أي تصعيد.
وحذر الوزير اليمني إنه وفي حال لم تنسحب قوات المجلس الانتقالي، سنتخذ حزمة إجراءات سياسية وقانونية وعسكرية، أعدت بعناية وستنفذ بما يحفظ هيبة الدولة ويمنع فرض أي أمر واقع خارج إطار الشرعية، وتشتيت الجهود في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.