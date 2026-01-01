ماذا لو لم تنسحب مليشيات الانتقالي وما مصير التواجد الإماراتي في الساحل وسقطرى؟

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن هناك تجاوب فعلي من الإمارات تُرجم على الأرض عبر انسحاب القوات الإماراتية من المحافظات الشرقية، ضمن خطوة ينظر إليها بوصفها استجابة إيجابية للدعوات التي وجهتها القيادة اليمنية، وبالتنسيق مع السعودية.

وأكد في حوار مع اندبندنت عربية إن ما تبقى من وجود إماراتي في مواقع أخرى في الساحل الغربي وفي سقطرى يجري استكمال ترتيبات للانسحاب، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة.

وأضاف: ''نتابع بجدية الأنباء المتعلقة باستمرار بعض أعمال التحشيد باتجاه وادي حضرموت، بما في ذلك نقل ألوية من قوات العمالقة كانت مرابطة في الساحل الغربي، وتتعامل معها بمسؤولية عالية وبالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، لضمان تثبيت الأمن ومنع أي تصعيد.

وحذر الوزير اليمني إنه وفي حال لم تنسحب قوات المجلس الانتقالي، سنتخذ حزمة إجراءات سياسية وقانونية وعسكرية، أعدت بعناية وستنفذ بما يحفظ هيبة الدولة ويمنع فرض أي أمر واقع خارج إطار الشرعية، وتشتيت الجهود في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.