الإتحاد الأوروبي: تصعيد الإنتقالي شرق اليمن يهدد أمن الخليج

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 183

اعتبر الاتحاد الأوروبي إن التصعيد الأخير شرق اليمن من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، ينذر بمخاطر جديدة على منطقة الخليج.

وجدد الاتحاد الأوروبي، التزامه الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، دعمه لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية.

وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي، أنيتا هيبر، في بيان "تُنذر التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة بمخاطر جديدة على منطقة الخليج".

ودعت أنيتا هيبر، إلى خفض التصعيد، وتجنب أي خطوات من شأنها أن تُهدد استقرار اليمن والمنطقة.