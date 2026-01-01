الإتحاد الأوروبي: تصعيد الإنتقالي شرق اليمن يهدد أمن الخليج إيقاف 4 شركات صرافة واغلاق مقراتها إلغاء جميع الرحلات المجدولة من وإلى مطار عدن وقرار بمرور الطائرات بمطار سعودي للتفتيش الرئيس يحذر من أي محاولة التفاف على القرارات السيادية ويؤكد: ''إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن لا يعني القطيعة معها'' الكشف عن 3 شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف بـ أرض الصومال النفط يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020 طقطقة المفاصل في الشتاء.. كيف تحمي نفسك لعلاج حب الشباب- تناول هذه الأطعمة للرجال- نصائح للوقاية من ضعف الانتصاب في الشتاء باكستان تكسر الصمت… موقف حاسم ورسائل مشفّرة من بوابة اليمن
اعتبر الاتحاد الأوروبي إن التصعيد الأخير شرق اليمن من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، ينذر بمخاطر جديدة على منطقة الخليج.
وجدد الاتحاد الأوروبي، التزامه الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، دعمه لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية.
وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي، أنيتا هيبر، في بيان "تُنذر التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة بمخاطر جديدة على منطقة الخليج".
ودعت أنيتا هيبر، إلى خفض التصعيد، وتجنب أي خطوات من شأنها أن تُهدد استقرار اليمن والمنطقة.