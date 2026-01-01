إيقاف 4 شركات صرافة واغلاق مقراتها إلغاء جميع الرحلات المجدولة من وإلى مطار عدن وقرار بمرور الطائرات بمطار سعودي للتفتيش الرئيس يحذر من أي محاولة التفاف على القرارات السيادية ويؤكد: ''إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن لا يعني القطيعة معها'' الكشف عن 3 شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف بـ أرض الصومال النفط يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020 طقطقة المفاصل في الشتاء.. كيف تحمي نفسك لعلاج حب الشباب- تناول هذه الأطعمة للرجال- نصائح للوقاية من ضعف الانتصاب في الشتاء باكستان تكسر الصمت… موقف حاسم ورسائل مشفّرة من بوابة اليمن دول عربية تخفض أسعار الوقود مع بداية يناير 2026
أصدر محافظ البنك المركزي، اليمني، أحمد أحمد غالب قرار رقم (1) لعام 2026م، بشأن إيقاف الترخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
والشركات هي: شركة البلعسي للصرافة، شركة الخضر للصرافة، منشأة سهيل للصرافة.
كما صدر قرار محافظ البنك المركزي رقم 2 بسحب ترخيص فرع شركة الشامل للصرافة بالمنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.