إيقاف 4 شركات صرافة واغلاق مقراتها

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أصدر محافظ البنك المركزي، اليمني، أحمد أحمد غالب قرار رقم (1) لعام 2026م، بشأن إيقاف الترخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

والشركات هي: شركة البلعسي للصرافة، شركة الخضر للصرافة، منشأة سهيل للصرافة.

كما صدر قرار محافظ البنك المركزي رقم 2 بسحب ترخيص فرع شركة الشامل للصرافة بالمنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.