إلغاء جميع الرحلات المجدولة من وإلى مطار عدن وقرار بمرور الطائرات بمطار سعودي للتفتيش

قالت مصادر ملاحية إن مطار عدن الدولي شهد اليوم الخميس تعليقًا مؤقتًا لجميع الرحلات من وإلى المطار، عدا الرحلات المتجهة الى الرياض وجدة.
قناة سكاي نيوز الإماراتية أفادت بأن السعودية أوقفت نشاط مطار عدن من خلال إلغاء جميع الرحلات منه، واتهمتها برفض منح تراخيص للرحلات القادمة والمغادرة.
وقالت أيضًا إن السعودية طلبت تفتيش الطائرات من وإلى مطار عدن عبر مطار بيشة السعودي.
هذا وأرجعت مصادر اعلامية متطابقة توقف نشاط المطار إلى قرار صدر عن التحالف بضرورة مرور الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى مطار عدن بأحد المطارات السعودية للتفتيش والتأكد من هويات المسافرين.
ولم يصدر تعليق فوري من السعودية أو التحالف حول الأمر.