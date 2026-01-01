طقطقة المفاصل في الشتاء.. كيف تحمي نفسك

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بطقطقة المفاصل في الشتاء، مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا على وجود مشكلة صحية تتطلب العلاج السريع تجنبًا لأي مضاعفات مزعجة.

ما هي أسباب ألم المفاصل في الشتاء؟

ما هي أسباب ألم المفاصل في الشتاء؟عادة لا يوجد سبب واضح للإصابة بألم المفاصل في الشتاء ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة من بينها:

1- التأثيرات الجسدية للبرد على الجسمتتقلص الأوعية الدموية عند التعرض لدرجات حرارة منخفضة، مما يساعد على الاحتفاظ بالحرارة في الجسم، لكن البرد يؤدي أيضًا إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف، مما قد يسبب تيبس وألم في هذه المناطق، وهي الأكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من التهاب المفاصل، كما يزيد الطقس البارد من لزوجة السائل الزلالي في المفاصل، وبالتالي سهولة احتكاك المفاصل ببعضها البعض مما يزيد الألم.

2- التأثير على الحالة المزاجيةقد يؤثر الطقس على الحالة المزاجية، حيث أوضحت بعض الدراسات أن هناك علاقة بين برودة الطقس وانخفاض الحالة المزاجية، كما يتسبب الشعور الزائد بالاكتئاب والقلق خلال الطقس البارد في زيادة الشعور بألم في المفاصل.

3- التأثير على النشاط البدنييمكن أن يساهم انخفاض النشاط البدني في زيادة الشعور بألم المفاصل خاصة في فصل الشتاء حيث يصعب على البعض ممارسة أي نشاط عند الشعور بالبرودة.

ما هي طرق تخفيف مشاكل المفاصل في الشتاء؟هناك العديد من الطرق التي يساعد اتباعها في تخفيف مشاكل المفاصل في فصل الشتاء من بينها:

-ارتداء ملابس دافئة عند الخروج في الطقس البارد.

-الحركة قدر الإمكان لتقليل آلام وتيبس المفاصل.

-الاستحمام بالماء الدافئ للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

-اتباع نظام غذائي صحي للحد من مشاكل المفاصل المختلفة.

-تناول بعض الأدوية التي تخفف الألم.

متى يتم استشارة الطبيب المختص؟

عادة ما يتم استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور بعض الأعراض مثل:

-استمرار مشاكل المفاصل لأكثر من 3 أيام.-ظهور أي مشاكل في المفاصل عدة مرات في الشهر.

-تورم المفاصل.

-سخونة المفاصل.

-عدم القدرة على حركة المفاصل بشكل طبيعي.

كيف تحمي نفسك من طقطقة المفاصل في الشتاء؟

أوضح الدكتور أحمد حمدي عزام، استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والمناظير، أن طقطقة المفاصل قد تكون حميدة ولا تشكل أي مخاطر صحية، أو طقطقة ناتجة عن أمراض صحية وعادة ما توجد في مفصل الفخذ أو الحوض، مما يستوجب استشارة الطبيب المختص خاصة في حالة تكرارها.

بالإضافة إلى ذلك قد يلاحظ البعض ظهور الطقطقة خلال فصل الشتاء مما يتطلب استشارة الطبيب المختص فورًا خاصة إذا لم تكن موجودة في الصيف وذلك للكشف عن أي مشكلة صحية وعلاجها بشكل سريع.