لعلاج حب الشباب- تناول هذه الأطعمة

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026

الطعام لا يسبب الإصابة بحب الشباب، لكنه عامل من العوامل المساعدة مع نمط الحياة، إنما الأمر في الأساس يتوقف على الجينات، فطبيعة المأكولات قد تساعد في الحفاظ على البشرة وآخرى تسبب في زيادتها سوءًا.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ماذا نأكل للتخلص من حب الشباب؟ بحسب "webmd".

ماذا نأكل للتخلص من حب الشباب؟