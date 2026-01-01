آخر الاخبار

لعلاج حب الشباب- تناول هذه الأطعمة

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
 الطعام لا يسبب الإصابة بحب الشباب، لكنه عامل من العوامل المساعدة مع نمط الحياة، إنما الأمر في الأساس يتوقف على الجينات، فطبيعة المأكولات قد تساعد في الحفاظ على البشرة وآخرى تسبب في زيادتها سوءًا.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ماذا نأكل للتخلص من حب الشباب؟ بحسب "webmd".

 ماذا نأكل للتخلص من حب الشباب؟

  • الأطعمة الغنية بالألياف الغذائيةيلاحظ الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الألياف تحسناً في حب الشباب لديهم، فالأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، مما يسهم في الوقاية من حب الشباب، ويعد الشوفان والفاصوليا والتفاح والجزر من الطرق السهلة لإضافة الألياف إلى النظام الغذائي.
  • - سمك السلمونالسلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، فهي تخفف الالتهابات في الجسم، مما قد يساعد في الوقاية من حب الشباب، كما أنها تساعد في خفض مستوى بروتين ينتجه الجسم يسمى IGF-1، وهو بروتين مرتبط بظهور حب الشباب.
  • - المكسراتيعاني الأشخاص المصابون بحب الشباب غالبًا من انخفاض مستويات مضادات الأكسدة، مثل فيتامين هـ والسيلينيوم ، الموجودة بكثرة في اللوز والفول السوداني، وتحمي هذه العناصر الغذائية الخلايا من التلف والعدوى، فهذه المأكولات إضافتها يعزز من سلامة البشرة.
  • - المحارتحتوي هذه المنتجات على نسبة عالية من الزنك، وهو عنصر غذائي مهم للبشرة، من بين فوائده، القضاء على البكتيريا المسببة لأنواع معينة من حب الشباب.
  • - الأعشاب البحريةهي مصدر غني باليود، الذي تحتاجه الغدة الدرقية لتعمل بشكل سليم، لكن الإفراط في تناول اليود دفعة واحدة قد يسبب ظهور البثور.
  • - اللبن كلما زاد استهلاك الحليب، زادت احتمالية إصابتك بحب الشباب، خاصةً إذا كان حليبًا خاليًا من الدسم.
  • - السكر وبعض الكربوهيدراتتزداد احتمالية إصابتك بحب الشباب إذا كان النظام الغذائي غنيًا بالأطعمة والمشروبات مثل المشروبات الغازية والخبز الأبيض والأرز الأبيض والكعك، فالسكر والكربوهيدرات الموجودة في هذه الأطعمة تنتقل إلى الدم بسرعة كبيرة، مما يعني أنها ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، وهو مقياس لتأثير الأطعمة على مستوى السكر في الدم.
  • - الشوكولاتةتشير بعض الدراسات الصغيرة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الشوكولاتة أكثر عرضة للإصابة بالبثور. 
