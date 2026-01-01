آخر الاخبار

لعلاج حب الشباب- تناول هذه الأطعمة للرجال- نصائح للوقاية من ضعف الانتصاب في الشتاء باكستان تكسر الصمت… موقف حاسم ورسائل مشفّرة من بوابة اليمن دول عربية تخفض أسعار الوقود مع بداية يناير 2026 عاجل: المتحدث العسكري للانتقالي يعلن رسميا رفض الانسحاب من حضرموت والمهرة ويؤكد قواتنا المسلحة ثابته وفي أعلى درجات الاستعداد واليقظة عاجل: محافظ حضرموت يحذر: الحرب خيارنا إذا رفض المجلس الانتقالي الانسحاب وسنجبره على الانسحاب طائرة شحن تحمل مئات الجنود الإماراتيين والمعدات الثقيلة تغادر اليمن اللجنة العسكرية والأمنية بمحافظة تعز تقر رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق لمواجهة تهديدات الحوثيين  المجلس الانتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت والمهرة ويتحدى توجيهات المجلس الرئاسي والسعودية مدير شرطة مأرب يوجه برفع الجاهزية الأمنية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الطارئة – عاجل  

للرجال- نصائح للوقاية من ضعف الانتصاب في الشتاء

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 199

يعاني البعض من ضعف الانتصاب نتيجة عدم تدفق الدم الطبيعي إلى القضيب، لتحقيق الانتصاب المطلوب وكذا الحفاظ عليه، إلا أن هناك بعض الطرق الطبيعية التي ممارستها يعزز تدفق الدم، وكذا النظام الغذائي الصحي وإبعاد التوتر والقلق.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، طرق الوقاية من ضعف الانتصاب في الشتاء، بحسب "health".

طرق الوقاية من ضعف الانتصاب في الشتاءهناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لتحسين تدفق الدم إلى القضيب، إذ يفضل الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن، والتحكم في التوتر، ومنها:

  • ممارسة التمارين الهوائية التي تحسن معدل ضربات القلب وإمدادات الجسم بالأكسجين، وتشمل أنواع التمارين الهوائية ما يلي:
  • (ركوب الدراجات، الرقص، والمشي، والجري، وتمارين الأيروبيك، والسباحة).
  • - تقوية عضلات قاع الحوض، التي قد تؤدي إلى دعم المثانة والأمعاء، إلى زيادة تدفق الدم إلى القضيب.
  • - تجنب التدخين، لأنه يؤدي إلى تغيير بطانة الأوعية الدموية وتقليل إنتاج أكسيد النيتريك، مما يمنع عضلات القضيب من الاسترخاء للسماح بتدفق الدم، إذ يزيد التدخين أيضاً من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.
  • - إدارة التوتر، لأن اتباعه لفترات طويلة يؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، الذي يخفض مستويات هرمون التستوستيرون ويزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب، ويمكن علا التوتر من خلال تمارين التنفس، والتأمل، وممارسة تمارين اليوجا.

النظام الغذائي المتوازن يحسن من تدفق الدم إلى القضيب ويساعد في الحفاظ على وظيفة الانتصاب، وبالإضافة إلى ممارسة الرياضة، يمكن للنظام الغذائي المغذي أن يدعم إنتاج هرمون التستوستيرون.

وتعد الأطعمة التي تعزز من الانتصاب هي:

  • تناول منتجات الألبان واللحوم والبيض باعتدال.
  • - تناول الفواكه مثل التفاح والتوت والحمضيات.
  • - تناول الحبوب مثل الدخن والشعير الحنطة السوداء.
  • - تناول البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا البيضاء.
  • - تناول المكسرات والبذور مثل اللوز، وبذور اليقطين، والفستق، والجوز.
  • - تناول زيت الزيتون.
  • - تناول المأكولات البحرية مثل الأسماك، بلح البحر، والروبيان.
  • - تناول الخضراوات مثل الخضراوات الورقية والكوسا والقرع والهليون
إقراء أيضاً
لعلاج حب الشباب- تناول هذه الأطعمة
علاج ألم الأذن بسبب البرد- إليك أفضل الطرق
تظهر في المرحاض- 3 علامات لنقص فيتامين B12
6 اعراض لا يجب عليك تجاهلها
التهاب البروستاتا المزمن.. آلام صامتة تهدد راحة الرجل ووظائفه الحيوية
مرض القولون العصبي إليك الاسباب والاعراض وطرق العلاج
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول