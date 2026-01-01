للرجال- نصائح للوقاية من ضعف الانتصاب في الشتاء

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 199

يعاني البعض من ضعف الانتصاب نتيجة عدم تدفق الدم الطبيعي إلى القضيب، لتحقيق الانتصاب المطلوب وكذا الحفاظ عليه، إلا أن هناك بعض الطرق الطبيعية التي ممارستها يعزز تدفق الدم، وكذا النظام الغذائي الصحي وإبعاد التوتر والقلق.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، طرق الوقاية من ضعف الانتصاب في الشتاء، بحسب "health".

طرق الوقاية من ضعف الانتصاب في الشتاءهناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لتحسين تدفق الدم إلى القضيب، إذ يفضل الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن، والتحكم في التوتر، ومنها:

ممارسة التمارين الهوائية التي تحسن معدل ضربات القلب وإمدادات الجسم بالأكسجين، وتشمل أنواع التمارين الهوائية ما يلي:

(ركوب الدراجات، الرقص، والمشي، والجري، وتمارين الأيروبيك، والسباحة).

- تقوية عضلات قاع الحوض، التي قد تؤدي إلى دعم المثانة والأمعاء، إلى زيادة تدفق الدم إلى القضيب.

- تجنب التدخين، لأنه يؤدي إلى تغيير بطانة الأوعية الدموية وتقليل إنتاج أكسيد النيتريك، مما يمنع عضلات القضيب من الاسترخاء للسماح بتدفق الدم، إذ يزيد التدخين أيضاً من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

- إدارة التوتر، لأن اتباعه لفترات طويلة يؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، الذي يخفض مستويات هرمون التستوستيرون ويزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب، ويمكن علا التوتر من خلال تمارين التنفس، والتأمل، وممارسة تمارين اليوجا.

النظام الغذائي المتوازن يحسن من تدفق الدم إلى القضيب ويساعد في الحفاظ على وظيفة الانتصاب، وبالإضافة إلى ممارسة الرياضة، يمكن للنظام الغذائي المغذي أن يدعم إنتاج هرمون التستوستيرون.

وتعد الأطعمة التي تعزز من الانتصاب هي: