باكستان تكسر الصمت… موقف حاسم ورسائل مشفّرة من بوابة اليمن

الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً

في تطور سياسي لافت، أطلقت باكستان موقفاً حازماً إزاء تطورات الملف اليمني، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية، ومحذّرة في الوقت نفسه من عواقب أي تحركات أحادية قد تعيد خلط الأوراق وتدفع بالأزمة نحو مسارات أكثر تعقيداً.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام آباد تتابع بقلق مسار الأحداث في اليمن، مجددة دعمها لوحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، ومشددة على أن أي خطوات منفردة من شأنها تقويض فرص الحل السياسي وتهديد الاستقرار الإقليمي.

وأبدت باكستان رفضها القاطع لأي تصعيد قد يوسع رقعة الصراع، معتبرة أن الانزلاق نحو المواجهة لن يخدم سوى تعميق الأزمة وإطالة أمدها، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى حلول سياسية شاملة تقوم على التوافق والحوار.

وفي إشارة ذات أبعاد إقليمية، أكدت إسلام آباد وقوفها الثابت إلى جانب السعودية في كل ما يمس أمنها واستقرارها، معتبرة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة ككل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدبلوماسية والحوار يظلان الخيار الأكثر واقعية لإنهاء الأزمة اليمنية، مع دعوة جميع الأطراف إلى تغليب صوت العقل والعمل المشترك لتجنيب اليمن والمنطقة مزيداً من الاضطرابات.