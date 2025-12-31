عاجل: المتحدث العسكري للانتقالي يعلن رسميا رفض الانسحاب من حضرموت والمهرة ويؤكد قواتنا المسلحة ثابته وفي أعلى درجات الاستعداد واليقظة عاجل: محافظ حضرموت يحذر: الحرب خيارنا إذا رفض المجلس الانتقالي الانسحاب وسنجبره على الانسحاب طائرة شحن تحمل مئات الجنود الإماراتيين والمعدات الثقيلة تغادر اليمن اللجنة العسكرية والأمنية بمحافظة تعز تقر رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق لمواجهة تهديدات الحوثيين المجلس الانتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت والمهرة ويتحدى توجيهات المجلس الرئاسي والسعودية مدير شرطة مأرب يوجه برفع الجاهزية الأمنية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الطارئة – عاجل محافظ حضرموت: بدء انسحاب القوات الإماراتية من حضرموت وشبوة تمهيدًا لمغادرة اليمن والتنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته بعد خروج الإمارات من اليمن: قراءة أولية في دلالات صعود التأثير السعودي وانحسار النفوذ الإماراتي وسقوط الرهان الإسرائيلي توكل كرمان ترحب بقرارات سعودية تدعو لانسحاب القوات الإماراتية من اليمن واحترام سيادته مباحثات سعودية عمانية بشأن اليمن
أعلن اليوم المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب رفض المجلس الانتقالي الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة.
وقال المتحدث في بيان إن قوات المجلس الانتقالي “في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية واليقظة”، مؤكداً أنها “متمركزة بثبات في جميع مواقعها على امتداد وادي وصحراء حضرموت والمهرة وعلى مختلف الاتجاهات”.
وأضاف أن قواته “تتابع وترصد التحركات المعادية بيقظة عالية”، مشيراً إلى أنها “ستتصدى لأي تهديدات”، على حد تعبيره.
كما نفى صحة ما وصفها بـ“الشائعات والأكاذيب” المتداولة عبر بعض القنوات ووسائل الإعلام بشأن تحركات أو أوضاع قواته في محافظتي حضرموت والمهرة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر سياسي وأمني تشهده محافظات شرقي اليمن، مع تصاعد الجدل حول الوجود العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبات قوى محلية وحكومية بانسحاب قوات الانتقالي ، في وقت تحذر فيه أطراف رسمية من مخاطر الانزلاق إلى مواجهات مسلحة.