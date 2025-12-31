عاجل: المتحدث العسكري للانتقالي يعلن رسميا رفض الانسحاب من حضرموت والمهرة ويؤكد قواتنا المسلحة ثابته وفي أعلى درجات الاستعداد واليقظة

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن اليوم المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب رفض المجلس الانتقالي الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال المتحدث في بيان إن قوات المجلس الانتقالي “في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية واليقظة”، مؤكداً أنها “متمركزة بثبات في جميع مواقعها على امتداد وادي وصحراء حضرموت والمهرة وعلى مختلف الاتجاهات”.

وأضاف أن قواته “تتابع وترصد التحركات المعادية بيقظة عالية”، مشيراً إلى أنها “ستتصدى لأي تهديدات”، على حد تعبيره.

كما نفى صحة ما وصفها بـ“الشائعات والأكاذيب” المتداولة عبر بعض القنوات ووسائل الإعلام بشأن تحركات أو أوضاع قواته في محافظتي حضرموت والمهرة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر سياسي وأمني تشهده محافظات شرقي اليمن، مع تصاعد الجدل حول الوجود العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبات قوى محلية وحكومية بانسحاب قوات الانتقالي ، في وقت تحذر فيه أطراف رسمية من مخاطر الانزلاق إلى مواجهات مسلحة.