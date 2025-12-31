طائرة شحن تحمل مئات الجنود الإماراتيين والمعدات الثقيلة تغادر اليمن اللجنة العسكرية والأمنية بمحافظة تعز تقر رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق لمواجهة تهديدات الحوثيين المجلس الانتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت والمهرة ويتحدى توجيهات المجلس الرئاسي والسعودية مدير شرطة مأرب يوجه برفع الجاهزية الأمنية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الطارئة – عاجل محافظ حضرموت: بدء انسحاب القوات الإماراتية من حضرموت وشبوة تمهيدًا لمغادرة اليمن والتنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته بعد خروج الإمارات من اليمن: قراءة أولية في دلالات صعود التأثير السعودي وانحسار النفوذ الإماراتي وسقوط الرهان الإسرائيلي توكل كرمان ترحب بقرارات سعودية تدعو لانسحاب القوات الإماراتية من اليمن واحترام سيادته مباحثات سعودية عمانية بشأن اليمن تفاصيل لقاء الرئيس العليمي بالسفير الأمريكي وماذا قال عن الإمارات وتمرد الإنتقالي؟ وزير الأوقاف: السعودية الشقيق الأكبر وركن الاستقرار في العالمين العربي والإسلامي
قالت قناة اليمن الفضائية الرسمية إن القوات الإماراتية بدأت مغادرة مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، محافظة حضرموت.
ونقلت عن مصادر قولها إن أربع طائرات شحن عسكرية أقلعت من مطار المكلا، وعلى متنها مئات الجنود، إضافة إلى معدات ثقيلة ومنظومات تقنية.
و أوضح مصدر عسكري أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم الانتشار العسكري، وبهدف ضمان إدارة المرافق الحيوية تحت مظلة التحالف الداعم للشرعية.
وكان الرئيس العليمي قد أمر أمس بخروج القوات الإماراتية من اليمن، بسبب دعمها لمليشيات الإنتقالي، ومنحها 24 ساعة للمغادرة.