طائرة شحن تحمل مئات الجنود الإماراتيين والمعدات الثقيلة تغادر اليمن

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 158

قالت قناة اليمن الفضائية الرسمية إن القوات الإماراتية بدأت مغادرة مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، محافظة حضرموت.

ونقلت عن مصادر قولها إن أربع طائرات شحن عسكرية أقلعت من مطار المكلا، وعلى متنها مئات الجنود، إضافة إلى معدات ثقيلة ومنظومات تقنية.

و أوضح مصدر عسكري أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم الانتشار العسكري، وبهدف ضمان إدارة المرافق الحيوية تحت مظلة التحالف الداعم للشرعية.

وكان الرئيس العليمي قد أمر أمس بخروج القوات الإماراتية من اليمن، بسبب دعمها لمليشيات الإنتقالي، ومنحها 24 ساعة للمغادرة.