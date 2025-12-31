اللجنة العسكرية والأمنية بمحافظة تعز تقر رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق لمواجهة تهديدات الحوثيين

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أقرت اللجنة العسكرية والأمنية بمحافظة تعز رفع الجاهزية العالية لكافة الوحدات العسكرية، وتعزيز اليقظة الأمنية، وتكامل مسارات التنسيق والتعاون المشترك لحماية المحافظة من الاختراقات، وإفشال أي محاولات عدائية للمليشيات الحوثية الإرهابية، والعمل بوتيرة عالية وعلى مدار 24 ساعة وفق خطط الانتشار الأمني، وضبط المطلوبين، ومنع حركة الدراجات النارية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحا، والتنسيق مع عقال الحارات، وتفعيل العمل المجتمعي، كون الحاضنة الشعبية هي القوة والداعم الأساسي لتحصين المجتمع وتثبيت حالة الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

وشددت اللجنة العسكرية والأمنية، على تنفيذ القرارات والالتزام بالتعليمات، ومراجعة وتقييم الأداء العسكري والأمني للعام 2025م، والاستفادة منها في تجاوز أي قصور أو اختلالات خلال خطة العام الجديد 2026م، التي تم مناقشتها وإقرارها في الاجتماع.

جاء هذا خلال لقاء عقدته اللجنة العسكرية والأمنية بالمحافظة، برئاسة المحافظ نبيل شمسان، اليوم، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية، والمستجدات على الساحة الوطنية.

واكدت اللجنة في الاجتماع، بحضور قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، وقيادات الألوية العسكرية والأمنية بالمحافظة، تأييدها الكامل لقرارات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لتعزيز الأمن، وصون وحدة وسيادة الوطن في ظل التطورات والمستجدات الراهنة..مشيدةً بكل الجهود الاستثنائية التي يبذلها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمحاولة احتواء التصعيد، ومعالجة القضايا الوطنية بحكمة واقتدار.

وأقرت اللجنة العسكرية والأمنية، الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار إعلان حالة الطوارئ، ومنها الانتشار الأمني، ومنع التجول بالسلاح داخل المدينة، وتكامل الإجراءات بين كافة الجهات العسكرية والأجهزة الأمنية، وإنشاء لجنة أمنية مصغرة ينبثق عنها لجنة طوارئ برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية، وعضوية رئيس أركان المحور، ومدير عام الشرطة، ومدير الأمن الخاص.