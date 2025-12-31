 المجلس الانتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت والمهرة ويتحدى توجيهات المجلس الرئاسي والسعودية

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، رفضه سحب قواته من حضرموت والمهرة شرقي اليمن، رغم انتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسعودية.

ونفى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت محمد الزبيدي، اليوم الأربعاء، ما وصفها "الشائعات" التي تتحدث عن انسحاب قوات المجلس من وادي حضرموت.

وأوضح الزبيدي في بث مباشر أن قوات المجلس لاتزال في القصر الرئاسي بسيئون وفي كل وادي حضرموت.

من جانبه قال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي، محمد النقيب، إن قوات المجلس لاتزال ثابتة في مواقعها، وجهوزيتها عالية.

وأضاف في تدوينة على منصة إكس، أن قواته على استعداد كامل ورفيع، وقادرة على مواجهة أي تهديد، وذلك في إشارة إلى أن المجلس ماضٍ في تمرده وتصعيده العسكري.

في الأثناء أكدت مصادر محلية، أن قوات المجلس الانتقالي نفذت عملية إعادة انتشار لقواتها وقامت بتعزيزها في وادي حضرموت، حيث شيدت متارس وتحصينات تحسباً لنشوب مواجهات مع قوات درع الوطن، وذلك بعد أن سحبت قواتها من وادي خرد وغيل بن يمين.

يأتي هذا تزامناً مع انتهاء المهلة التي منحتها السعودية أمس الثلاثاء إلى المجلس الانتقالي لسحب قواته حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتشهد محافظتي حضرموت والمهرة تصعيداً عسكرياً منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد أن اجتاحت قوات الانتقالي المحافظتين بالقوة، ورفض التجاوب مع كل الدعوات الرسمية والإقليمية والدولية للتهدئة والتراجع عن إجراءاتها الأحادية رغم الضغوط السعودية.