طائرة شحن تحمل مئات الجنود الإماراتيين والمعدات الثقيلة تغادر اليمن اللجنة العسكرية والأمنية بمحافظة تعز تقر رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق لمواجهة تهديدات الحوثيين المجلس الانتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت والمهرة ويتحدى توجيهات المجلس الرئاسي والسعودية مدير شرطة مأرب يوجه برفع الجاهزية الأمنية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الطارئة – عاجل محافظ حضرموت: بدء انسحاب القوات الإماراتية من حضرموت وشبوة تمهيدًا لمغادرة اليمن والتنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته بعد خروج الإمارات من اليمن: قراءة أولية في دلالات صعود التأثير السعودي وانحسار النفوذ الإماراتي وسقوط الرهان الإسرائيلي توكل كرمان ترحب بقرارات سعودية تدعو لانسحاب القوات الإماراتية من اليمن واحترام سيادته مباحثات سعودية عمانية بشأن اليمن تفاصيل لقاء الرئيس العليمي بالسفير الأمريكي وماذا قال عن الإمارات وتمرد الإنتقالي؟ وزير الأوقاف: السعودية الشقيق الأكبر وركن الاستقرار في العالمين العربي والإسلامي
أعلن اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، رفضه سحب قواته من حضرموت والمهرة شرقي اليمن، رغم انتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسعودية.
ونفى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت محمد الزبيدي، اليوم الأربعاء، ما وصفها "الشائعات" التي تتحدث عن انسحاب قوات المجلس من وادي حضرموت.
وأوضح الزبيدي في بث مباشر أن قوات المجلس لاتزال في القصر الرئاسي بسيئون وفي كل وادي حضرموت.
من جانبه قال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي، محمد النقيب، إن قوات المجلس لاتزال ثابتة في مواقعها، وجهوزيتها عالية.
وأضاف في تدوينة على منصة إكس، أن قواته على استعداد كامل ورفيع، وقادرة على مواجهة أي تهديد، وذلك في إشارة إلى أن المجلس ماضٍ في تمرده وتصعيده العسكري.
في الأثناء أكدت مصادر محلية، أن قوات المجلس الانتقالي نفذت عملية إعادة انتشار لقواتها وقامت بتعزيزها في وادي حضرموت، حيث شيدت متارس وتحصينات تحسباً لنشوب مواجهات مع قوات درع الوطن، وذلك بعد أن سحبت قواتها من وادي خرد وغيل بن يمين.
يأتي هذا تزامناً مع انتهاء المهلة التي منحتها السعودية أمس الثلاثاء إلى المجلس الانتقالي لسحب قواته حتى صباح اليوم الأربعاء.
وتشهد محافظتي حضرموت والمهرة تصعيداً عسكرياً منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد أن اجتاحت قوات الانتقالي المحافظتين بالقوة، ورفض التجاوب مع كل الدعوات الرسمية والإقليمية والدولية للتهدئة والتراجع عن إجراءاتها الأحادية رغم الضغوط السعودية.