مدير شرطة مأرب يوجه برفع الجاهزية الأمنية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الطارئة – عاجل  

وجه اليوم مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى علي حُميد كافة الوحدات والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة والإدارات التخصصية برفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة اي تهديدات طارئة.

وشدد اللواء حُميد على مضاعفه الجهود والإجراءات الاحترازية في مداخل ومخارج المحافظة والعمل على رصد أي تحركات مشبوهة.

جاء هذا خلال اجتماع أمني موسع برئاسة مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى علي حُميد ضم مدراء الإدارات التخصصية والنمطية و مدراء المناطق الأمنية وأقسام الشرطة التابعة لها مستجدات الأوضاع الأمنية.

وخلال الاجتماع ناقش اللواء حُميد عددا من القضايا الأمنية المهمة وفي مقدمتها توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وتعليمات رئيس اللجنة الأمنية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ومعالي وزير الداخليه اللواء الركن إبراهيم حيدان بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 90يوماً.

كما شدد اللواء حُميد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية والإدارات المتخصصة والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة بما يعزز من حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة.