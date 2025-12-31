طائرة شحن تحمل مئات الجنود الإماراتيين والمعدات الثقيلة تغادر اليمن اللجنة العسكرية والأمنية بمحافظة تعز تقر رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق لمواجهة تهديدات الحوثيين المجلس الانتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت والمهرة ويتحدى توجيهات المجلس الرئاسي والسعودية مدير شرطة مأرب يوجه برفع الجاهزية الأمنية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الطارئة – عاجل محافظ حضرموت: بدء انسحاب القوات الإماراتية من حضرموت وشبوة تمهيدًا لمغادرة اليمن والتنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته بعد خروج الإمارات من اليمن: قراءة أولية في دلالات صعود التأثير السعودي وانحسار النفوذ الإماراتي وسقوط الرهان الإسرائيلي توكل كرمان ترحب بقرارات سعودية تدعو لانسحاب القوات الإماراتية من اليمن واحترام سيادته مباحثات سعودية عمانية بشأن اليمن تفاصيل لقاء الرئيس العليمي بالسفير الأمريكي وماذا قال عن الإمارات وتمرد الإنتقالي؟ وزير الأوقاف: السعودية الشقيق الأكبر وركن الاستقرار في العالمين العربي والإسلامي
قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي إن القوات التابعة للإمارات بدأت فعلياً الانسحاب من جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها، سواء في حضرموت أو شبوة.
وكشف أن صفارات الإنذار دوَّت، مساء أمس الثلاثاء بمطار الريان، تمهيداً لسحب القوات الإماراتية الموجودة هناك، لافتاً إلى أن قوات أخرى انسحبت أيضاً من بلحاف في شبوة.
وأوضح المحافظ في تصريحات للشرق الأوسط أن للإمارات وجوداً محدوداً في منطقتي الربوة والضبة بحضرموت بأعداد قليلة، ويقتصر على خبراء وقادة يتولون الإشراف على قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.
ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر بأن القوات الإماراتية في محافظة شبوة، وتحديداً في معسكر مُرَّة، بدأت الثلاثاء فعلياً تفكيك أجهزة الاتصالات، في إطار استعدادها لمغادرة البلاد، بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.
وقال الخنبشي إن الحلَّ الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية يتمثَّل في انسحاب جميع قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، بشكلٍ سلمي، معتبرا أن الباب ما زال مفتوحاً أمام الانتقالي، وطالبهم بعدم تفويت هذه الفرصة، لتجنيب أنفسهم وحضرموت وكل البلاد أي اقتتال أو مواجهة عسكرية، وأن يعودوا من حيث أتوا، بعدها يمكن الدخول في حوار سياسي حول أي تشكيل مستقبلي، ولكن من دون فرض أمر واقع بالقوة، وفقا لتصريحه.
وتطرق لجاهزية قوات درع الوطن، واستعدادها للانتشار في حضرموت والمهرة، وفقاً لإعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس العليمي، مشيرا إلى وجود قوات من أبناء حضرموت تُقدَّر بنحو 3 آلاف عنصر، كانوا يخدمون في المنطقة العسكرية الأولى، وهم جاهزون لمساندة إخوانهم في درع الوطن.
وقال الخنبشي إن مستوى التنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته، معتبرا أن الرياض تنظر إلى حضرموت والمهرة بوصفهما عمقها الأمني الاستراتيجي؛ وأن أمن واستقرار المحافظتين يُعدَّان جزءاً من الأمن الاستراتيجي للمملكة، ويمثلان أيضاً عمقاً بشرياً وتاريخياً وإنسانياً، ويجب ألا تتحول حضرموت والمهرة إلى بؤرة خطر تهدد أمن المملكة، وفقا للخنبشي.