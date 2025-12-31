محافظ حضرموت: بدء انسحاب القوات الإماراتية من حضرموت وشبوة تمهيدًا لمغادرة اليمن والتنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 378

قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي إن القوات التابعة للإمارات بدأت فعلياً الانسحاب من جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها، سواء في حضرموت أو شبوة.

وكشف أن صفارات الإنذار دوَّت، مساء أمس الثلاثاء بمطار الريان، تمهيداً لسحب القوات الإماراتية الموجودة هناك، لافتاً إلى أن قوات أخرى انسحبت أيضاً من بلحاف في شبوة.

وأوضح المحافظ في تصريحات للشرق الأوسط أن للإمارات وجوداً محدوداً في منطقتي الربوة والضبة بحضرموت بأعداد قليلة، ويقتصر على خبراء وقادة يتولون الإشراف على قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.

ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر بأن القوات الإماراتية في محافظة شبوة، وتحديداً في معسكر مُرَّة، بدأت الثلاثاء فعلياً تفكيك أجهزة الاتصالات، في إطار استعدادها لمغادرة البلاد، بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

وقال الخنبشي إن الحلَّ الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية يتمثَّل في انسحاب جميع قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، بشكلٍ سلمي، معتبرا أن الباب ما زال مفتوحاً أمام الانتقالي، وطالبهم بعدم تفويت هذه الفرصة، لتجنيب أنفسهم وحضرموت وكل البلاد أي اقتتال أو مواجهة عسكرية، وأن يعودوا من حيث أتوا، بعدها يمكن الدخول في حوار سياسي حول أي تشكيل مستقبلي، ولكن من دون فرض أمر واقع بالقوة، وفقا لتصريحه.

وتطرق لجاهزية قوات درع الوطن، واستعدادها للانتشار في حضرموت والمهرة، وفقاً لإعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس العليمي، مشيرا إلى وجود قوات من أبناء حضرموت تُقدَّر بنحو 3 آلاف عنصر، كانوا يخدمون في المنطقة العسكرية الأولى، وهم جاهزون لمساندة إخوانهم في درع الوطن.

وقال الخنبشي إن مستوى التنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته، معتبرا أن الرياض تنظر إلى حضرموت والمهرة بوصفهما عمقها الأمني الاستراتيجي؛ وأن أمن واستقرار المحافظتين يُعدَّان جزءاً من الأمن الاستراتيجي للمملكة، ويمثلان أيضاً عمقاً بشرياً وتاريخياً وإنسانياً، ويجب ألا تتحول حضرموت والمهرة إلى بؤرة خطر تهدد أمن المملكة، وفقا للخنبشي.