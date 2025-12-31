توكل كرمان ترحب بقرارات سعودية تدعو لانسحاب القوات الإماراتية من اليمن واحترام سيادته

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

رحّبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، بقرارات قالت إنها صادرة عن مجلس الوزراء السعودي، تتعلق بتأكيد الدعوة إلى انسحاب القوات الإماراتية من اليمن ووقف أي دعم عسكري أو مالي للأطراف المسلحة، معتبرة ذلك خطوة تحترم سيادة اليمن.

وقالت كرمان في تدوينة نشرتها على حسابها في موقع فيسبوك إن قرارات مجلس الوزراء السعودي تضمنت “تأكيد الدعوة إلى انسحاب القوات الإماراتية من اليمن استجابة لطلب الرئيس اليمني خلال مهلة 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن، خصوصاً المجلس الانتقالي أو أي طرف آخر مسلح، والتأكيد على أن سيادة اليمن محترمة”.

وأضافت: “لا أملك إلا أن أحيي هذه القرارات”.

كما علّقت كرمان على قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن إنهاء الوجود الإماراتي في اليمن، قائلة إن “قرار الرئيس القائد رشاد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، بطرد التواجد الإماراتي وإنهائه من اليمن بكافة الوسائل”، يمثل تطوراً لافتاً في مسار الأزمة.

وتشهد اليمن صراعاً مستمراً منذ أكثر من تسع سنوات، وسط تعقيدات سياسية وعسكرية تشمل الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في ظل جهود إقليمية ودولية متعثرة للتوصل إلى تسوية شاملة.