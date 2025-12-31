مباحثات سعودية عمانية بشأن اليمن

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قالت ‏الخارجية العمانية إن ‏وزير الخارجية بدر البوسعيدي بحث اليوم مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقائهما اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

و‏تناول اللقاء الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد وسبل دعم المسار السياسي الرامي إلى معالجة جذور الأزمة وتحقيق تسوية شاملة ومستدامة تحفظ لليمن السيادة على أمنها واستقرارها وتراعي تطلعات أبنائها والمصالح العليا للأمن الوطني لدول الجوار وباقي دول المنطقة.