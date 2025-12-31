توكل كرمان ترحب بقرارات سعودية تدعو لانسحاب القوات الإماراتية من اليمن واحترام سيادته مباحثات سعودية عمانية بشأن اليمن تفاصيل لقاء الرئيس العليمي بالسفير الأمريكي وماذا قال عن الإمارات وتمرد الإنتقالي؟ وزير الأوقاف: السعودية الشقيق الأكبر وركن الاستقرار في العالمين العربي والإسلامي هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية وحقن الدماء وحماية البلاد من الفوضى الانتقالي يتباكى على ''ميناء المكلا'' ويحمل الرئيس العليمي المسئولية أمن المملكة خط أحمر.. رسائل سعودية حاسمة للإمارات في اليمن الإمارات تبدأ الإنسحاب فعليًا من حضرموت وبلحاف بشبوة والمحافظ الخنبشي يؤكد جهوزية 3 آلاف عنصر من المنطقة العسكرية الأولى لدعم قوات درع الوطن الريال اليمني تحت الضغط.. تحديث جديد لأسعار الصرف في عدن وصنعاء مواقف خليجية جديدة لاحتواء التصعيد في اليمن: دعوات للحوار ودعم للشرعية ووحدة البلاد
قالت الخارجية العمانية إن وزير الخارجية بدر البوسعيدي بحث اليوم مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقائهما اليوم في العاصمة السعودية الرياض.
وتناول اللقاء الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد وسبل دعم المسار السياسي الرامي إلى معالجة جذور الأزمة وتحقيق تسوية شاملة ومستدامة تحفظ لليمن السيادة على أمنها واستقرارها وتراعي تطلعات أبنائها والمصالح العليا للأمن الوطني لدول الجوار وباقي دول المنطقة.