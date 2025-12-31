وزير الأوقاف: السعودية الشقيق الأكبر وركن الاستقرار في العالمين العربي والإسلامي

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد عيضة شبيبة إن المملكة العربية السعودية تثبت في كل المحطات التاريخية أنها الشقيق الأكبر للأمة العربية والإسلامية، وركنٌ أساسي من أركان الاستقرار في العالمين العربي والإسلامي، بما تمثله من مكانة روحية باعتبارها قبلة المسلمين وموطن الحرمين الشريفين.

وأكد معاليه أن الحفاظ على أمن المملكة ومكانتها ودورها الجامع يُعد واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وقوميًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية، مشيرًا إلى أن المؤامرات التي تُحاك ضدها لا تستهدف أمنها فحسب، بل تطال رمزيتها الدينية ومكانتها القيادية ودورها المحوري في حماية الأمة وخدمة قضاياها المصيرية.

وأوضح أن هذه التحديات تفرض على الجميع، كلٌّ من موقعه، الوقوف إلى جانب المملكة صفًا واحدًا قولًا وموقفًا وسلوكًا، دفاعًا عن استقرار المنطقة وحمايةً لمقدراتها.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن العلاقة بين اليمن والمملكة تتجاوز المصالح الآنية، كونها علاقة دين وجوار وهوية وامتداد تاريخي وإنساني مشترك، مؤكدًا أن وقوف المملكة إلى جانب اليمن، ووقوف اليمن إلى جانبها، هو وقوف مع القيم المشتركة والمصير الواحد.

واختتم معاليه تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، ويحفظ اليمن قيادةً وشعبًا، وأن يُديم بين البلدين وشائج الأخوّة، ويصون أمن المنطقة واستقرارها.