آخر الاخبار

توكل كرمان ترحب بقرارات سعودية تدعو لانسحاب القوات الإماراتية من اليمن واحترام سيادته مباحثات سعودية عمانية بشأن اليمن تفاصيل لقاء الرئيس العليمي بالسفير الأمريكي وماذا قال عن الإمارات وتمرد الإنتقالي؟ وزير الأوقاف: السعودية الشقيق الأكبر وركن الاستقرار في العالمين العربي والإسلامي هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية وحقن الدماء وحماية البلاد من الفوضى الانتقالي يتباكى على ''ميناء المكلا'' ويحمل الرئيس العليمي المسئولية أمن المملكة خط أحمر.. رسائل سعودية حاسمة للإمارات في اليمن الإمارات تبدأ الإنسحاب فعليًا من حضرموت وبلحاف بشبوة والمحافظ الخنبشي يؤكد جهوزية 3 آلاف عنصر من المنطقة العسكرية الأولى لدعم قوات درع الوطن الريال اليمني تحت الضغط.. تحديث جديد لأسعار الصرف في عدن وصنعاء مواقف خليجية جديدة لاحتواء التصعيد في اليمن: دعوات للحوار ودعم للشرعية ووحدة البلاد

وزير الأوقاف: السعودية الشقيق الأكبر وركن الاستقرار في العالمين العربي والإسلامي

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 213

 

قال معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد عيضة شبيبة إن المملكة العربية السعودية تثبت في كل المحطات التاريخية أنها الشقيق الأكبر للأمة العربية والإسلامية، وركنٌ أساسي من أركان الاستقرار في العالمين العربي والإسلامي، بما تمثله من مكانة روحية باعتبارها قبلة المسلمين وموطن الحرمين الشريفين.

وأكد معاليه أن الحفاظ على أمن المملكة ومكانتها ودورها الجامع يُعد واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وقوميًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية، مشيرًا إلى أن المؤامرات التي تُحاك ضدها لا تستهدف أمنها فحسب، بل تطال رمزيتها الدينية ومكانتها القيادية ودورها المحوري في حماية الأمة وخدمة قضاياها المصيرية.

وأوضح أن هذه التحديات تفرض على الجميع، كلٌّ من موقعه، الوقوف إلى جانب المملكة صفًا واحدًا قولًا وموقفًا وسلوكًا، دفاعًا عن استقرار المنطقة وحمايةً لمقدراتها.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن العلاقة بين اليمن والمملكة تتجاوز المصالح الآنية، كونها علاقة دين وجوار وهوية وامتداد تاريخي وإنساني مشترك، مؤكدًا أن وقوف المملكة إلى جانب اليمن، ووقوف اليمن إلى جانبها، هو وقوف مع القيم المشتركة والمصير الواحد.

واختتم معاليه تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، ويحفظ اليمن قيادةً وشعبًا، وأن يُديم بين البلدين وشائج الأخوّة، ويصون أمن المنطقة واستقرارها.

إقراء أيضاً
دراسة بحثية: السيطرة على حضرموت والمهرة تعمّق الانقسام وتهدد الأمن الإقليمي رغم
مركز البحر الأحمر يصدر كتابين محوريين عن الهجرة غير الشرعية والصراع الفلسطيني ال
الكويت بجانبكم… تزويج 400 عريس وعروس في حضرموت ضمن الزواج الجماعي الخيري
وزارة الداخلية تنفي بياناً منسوباً لضباط معزولين وتتوعد بإجراءات قانونية صارمة
منظمة حقوقية تتهم الحوثيين باختطاف موظفين أمميين في صنعاء وتصفها بجرائم ضد الإنسا
منظمة «صحفيات بلا قيود» ترحب بصفقة تبادل أسرى في اليمن وتحذر من المماطلة في التن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول