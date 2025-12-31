هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية وحقن الدماء وحماية البلاد من الفوضى الانتقالي يتباكى على ''ميناء المكلا'' ويحمل الرئيس العليمي المسئولية أمن المملكة خط أحمر.. رسائل سعودية حاسمة للإمارات في اليمن الإمارات تبدأ الإنسحاب فعليًا من حضرموت وبلحاف بشبوة والمحافظ الخنبشي يؤكد جهوزية 3 آلاف عنصر من المنطقة العسكرية الأولى لدعم قوات درع الوطن الريال اليمني تحت الضغط.. تحديث جديد لأسعار الصرف في عدن وصنعاء مواقف خليجية جديدة لاحتواء التصعيد في اليمن: دعوات للحوار ودعم للشرعية ووحدة البلاد عقوبات أميركية جديدة وقاسية على إيران وفنزويلا حرب طاحنة تعيد رسم خرائط النفوذ في السودان: سيطرة وتقدمات جديدة وطرق تُقطع ومعارك تُحسم علاج ألم الأذن بسبب البرد- إليك أفضل الطرق تظهر في المرحاض- 3 علامات لنقص فيتامين B12
أدان المجلس الانتقالي الجنوبي، استهداف التحالف بقيادة السعودية، ميناء المكلا بحضرموت، رغم معرفة المجلس بأن المستهدف هو شحنة السلاح الاماراتية التي وصلت الميناء.
الانتقالي اعتبر ما حدث ''اعتداءً مباشرًا على الجنوب اليمني وشعبه ومقدراته''، وفق بيان.
وحمل المجلس الانتقالي الجنوبي، ''الرئيس رشاد العليمي ومن يقف خلفه ويوفر الغطاء السياسي له مسؤولية ما جرى في المكلا''.
وأضاف: ''نرفض القرارات الانفرادية الصادرة عن رشاد العليمي ونؤكد عدم الاعتراف بأي قرارات تُتخذ خارج إطار الشراكة والتوافق لافتقارها للسند الدستوري والسياسي'' حد تعبير البيان.
وفي بيان جديد من التحالف بقيادة السعودية جاء ردًا على الخارجية الإماراتية، قال ناطق التحالف إن السفينتين دخلتا لميناء المكلا دون تصريح. وأغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية. كما تم إغلاق الميناء وإخراج جميع العاملين والموظفين بعد وصول السفينتين.
وكشف إن السفينتين تحملان أكثر من 80 عربة إضافة إلى عدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر.
واضاف:'' تم إبلاغ المسؤولين على مستوى عال بدولة الإمارات بمنع خروج هذا الدعم من ميناء "المكلا". قام الجانب الإماراتي دون إبلاغ المملكة بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة "الريان".
وتابع: ''تم إبلاغ الجانب الإماراتي بأن تلك الممارسات التصعيدية غير مقبولة ويجب إعادة العربات والحاويات إلى الميناء''.
التحالف أشار الى إنه تم تنفيذ عملية عسكرية محدودة بطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت في الميناء. مؤكدا بأن حاويات السلاح المتبقية ما تزال في قاعدة "الريان" حتى توقيته.
وزعمت الإمارات أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن.