الريال اليمني تحت الضغط.. تحديث جديد لأسعار الصرف في عدن وصنعاء

أظهرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، استمرار الضغوط على العملة المحلية مع اتساع الفجوة السعرية بين المناطق.
في عدن، سجّل
الريال السعودي 425 ريالاً للشراء
و428 ريالاً للبيع،
فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 1618 ريالاً للشراء و1633 ريالاً للبيع.
أما في صنعاء،
فقد بلغ سعر الريال السعودي 140 ريالاً للشراء و140.5 ريالاً للبيع، وسجّل الدولار الأميركي 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع.
ويأتي هذا التحديث في ظل ظروف اقتصادية صعبة تنعكس بشكل مباشر على حركة السوق ومستوى المعيشة.