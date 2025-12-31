مواقف خليجية جديدة لاحتواء التصعيد في اليمن: دعوات للحوار ودعم للشرعية ووحدة البلاد

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

أصدرت أربع دول خليجية هي قطر وسلطنة عُمان والكويت ومملكة البحرين بيانات متزامنة أكدت فيها دعمها للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في اليمن، والحفاظ على أمنه واستقراره، مع التشديد على الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية سبيلاً لإنهاء الأزمة.

وأكدت قطر دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، مشددة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وصون مصالح الشعب اليمني، معتبرة أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون جزء لا يتجزأ من أمنها.

كما ثمّنت الدوحة مواقف السعودية والإمارات التي قالت إنها تعكس الحرص على استقرار المنطقة وتعزيز مبادئ حسن الجوار.

من جانبها، دعت سلطنة عُمان إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة، مؤكدة أهمية معالجة القضايا عبر الحوار والتفاهم الأخوي، وداعمةً أي جهود لخفض التصعيد واحترام سيادة اليمن وإرادة أبنائه، وصولاً إلى حلول سياسية توافقية تحقق السلام للجميع.

وفي السياق ذاته، عبّرت مملكة البحرين عن تقديرها للدور الذي تضطلع به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن، مجددة ثقتها بقدرة القيادتين على احتواء أي تباينات ضمن البيت الخليجي، ومؤكدة دعمها لمبادرات الحل السياسي الشامل وفق المرجعيات المتفق عليها.

كما جددت الكويت دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، وضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكدة أن أمن السعودية ودول الخليج ركيزة لأمنها الوطني، ومشيدة بالنهج المسؤول للسعودية والإمارات في دعم استقرار المنطقة.

وتأتي هذه المواقف الخليجية في أعقاب بيانات متبادلة بين الرياض وأبوظبي بشأن تطورات المشهد اليمني، حيث دعت السعودية إلى انسحاب القوات الإماراتية ووقف أي دعم عسكري داخل اليمن، فيما ردّت الإمارات بنفي ما وصفته بـ«المغالطات»، وأعلنت وزارة دفاعها إنهاء وجود ما تبقى من فرقها العسكرية في اليمن ضمن تقييم شامل لمتطلبات المرحلة وبالتنسيق مع الشركاء.

وتعكس البيانات الخليجية إجماعاً على أولوية التهدئة والحلول السياسية، وتأكيداً على دعم الشرعية اليمنية ووحدة البلاد، بما يسهم في إعادة الاستقرار وتعزيز فرص السلام.