مواقف خليجية جديدة لاحتواء التصعيد في اليمن: دعوات للحوار ودعم للشرعية ووحدة البلاد عقوبات أميركية جديدة وقاسية على إيران وفنزويلا حرب طاحنة تعيد رسم خرائط النفوذ في السودان: سيطرة وتقدمات جديدة وطرق تُقطع ومعارك تُحسم علاج ألم الأذن بسبب البرد- إليك أفضل الطرق تظهر في المرحاض- 3 علامات لنقص فيتامين B12 ما الذي جرى ليلًا في المكلا؟ إيضاحات عسكرية مـِْن التحالف تكشف رواية مغايرة وتفتح باب الأسئلة عاجل: اللواء سلطان العرادة يترأس اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب ويوجه برفع الجاهزية القصوى في كافة الجبهات وتكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف المناطق الأحزاب اليمنية تصطف خلف العليمي: دعم كامل للقرارات السيادية وإنهاء اتفاق الدفاع مع الإمارات السعودية: خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة... وأمن المملكة خط أحمر الإمارات تتبرأ من التصعيد في اليمن وتؤكد احترام سيادة السعودية وأمنها الوطني
في تصعيد ميداني ينذر باتساع رقعة الحرب، شهدت ولايتا شمال دارفور وجنوب كردفان، أمس الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، أسفرت عن تبادل السيطرة على مناطق استراتيجية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية خطيرة ودعوات دولية لوقف النزاع.
وأعلنت قوات «الدعم السريع» سيطرتها على منطقة التقاطع الاستراتيجية الواقعة على طريق الدلنج–كادوقلي بولاية جنوب كردفان، معتبرة الخطوة تقدماً عسكرياً مهماً من شأنه قطع الطريق القومي بين المدينتين وإعادة خنق أحد الشرايين الحيوية في الإقليم.
وقالت إن العملية نُفذت بهجوم واسع مدعوم بالطائرات المسيّرة، أعقبه اشتباك عنيف أفضى إلى إحكام السيطرة والاستيلاء على مركبات وأسلحة.
في المقابل، أكد الجيش السوداني، مسنوداً بالقوات المشتركة التابعة للحركات المسلحة، استعادة منطقة أمبرو شمال غربي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد ضربات جوية مكثفة مهدت لتقدم بري منظم أجبر قوات «الدعم السريع» على الانسحاب.
وأشارت مصادر عسكرية إلى تأمين المنطقة بالكامل، وتكبيد الطرف الآخر خسائر في العتاد والأفراد.
ويرى مراقبون أن السيطرة على «التقاطع» تعني عملياً إعادة قطع الطريق القومي الذي كان الجيش قد أعاد فتحه في فبراير الماضي بعد معارك ضارية، ما يثير مخاوف من تكرار سيناريو الحصار والاقتتال داخل المدن، خصوصاً مع وجود عشرات الآلاف من المدنيين في كادوقلي والدلنج.
وعلى الصعيد الإنساني، تتفاقم الأوضاع في شمال دارفور، إذ كشفت «اليونيسيف» عن معدلات غير مسبوقة لسوء التغذية بين الأطفال في منطقة أمبرو، محذّرة من مخاطر وشيكة تهدد حياة الآلاف في ظل شح الغذاء وانهيار الخدمات الصحية واستمرار النزوح.
دولياً، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من الدعوات إلى الحسم العسكري، داعية القادة العسكريين في السودان إلى سلوك مسار سياسي يقود إلى السلام ووقف فوري للعنف، بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية ويفتح الباب أمام حوار مدني شامل.
وبين سيطرة تُنتزع وأخرى تُستعاد، تبدو الحرب السودانية في مرحلة أكثر ضراوة، حيث تُعاد صياغة خرائط النفوذ على وقع المعارك، بينما يدفع المدنيون الثمن الأثقل.