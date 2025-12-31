علاج ألم الأذن بسبب البرد- إليك أفضل الطرق

الأربعاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قد يتسبب دور البرد والزكام ألمًا في الأذن نتيجةً للاحتقان أو كمضاعفة للعدوى، مما يعطي ذلك شعور بالضجر وعدم القدرة على مباشرة الأمور الحياتية اليومية، إلا أن العلاج قد يتمثل في بعض الطرق الطبيعية والأدوية.

ويستعرض في السطور التالية، علاج ألم الأذن الناتج عن الإصابة بدور البرد.

لماذا يسبب البرد ألمًا في الأذن؟

عند الإصابة بالبرد والزكام، قد يكون ألم الأذن ناتجًا عن الأسباب التالية:- الاحتقان

- التهاب الأذن الوسطى، مما تتسبب في ألم وتورم، وصعوبة في السمع، وإفرازات أنفية خضراء أو صفراء، وحمى، وسيلان من الأذن.

التهاب الجيوب الأنفية، وإفرازات أنفية خلفية صفراء أو خضراء، واحتقان الأنف، وصعوبة التنفس عن طريق الأنف، والصداع، وألم الأسنان، والسعال، والحمى.

ما علاج ألم الأذن الناتج عن البرد؟

تتحسن معظم حالات ألم الأذن الناتج عن البرد من تلقاء نفسها، لكن يمكن استخدام العلاجات المنزلية لتخفيف الألم، وهي:

- الكمادات الساخنة أو الباردة، لتخفيف الألم أو التورم، ضع كمادة ساخنة أو باردة على أذنك المصابة.

وضعية النوم، فإذا كانت أذن واحدة فقط مصابة، يفضل النوم على الجانب السليم.

- غسول الأنف، لأنه يساعد ذلك على تصريف وتنظيف الجيوب الأنفية.

- الترطيب، عن طريق الإكثار من شرب السوائل.

- الراحة، إذ تساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد أو العدوى الثانوية.

ماذا عن العلاج الدوائي لألم الأذن الناتج عن البرد؟يوجد علاج طبي لتخفيف ألم الأذن الناتج عن البرد، ويتمثل في:

مسكنات الألم.- تناول مزيلات الاحتقان.

- استخدام قطرات الأنف.

- استخدام بخاخات الأنف.

- استخدام قطرات الأذن، المصممة لتخفيف ألم الأذن.

متى يجب زيارة الطبيب؟