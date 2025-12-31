علاج ألم الأذن بسبب البرد- إليك أفضل الطرق تظهر في المرحاض- 3 علامات لنقص فيتامين B12 ما الذي جرى ليلًا في المكلا؟ إيضاحات عسكرية مـِْن التحالف تكشف رواية مغايرة وتفتح باب الأسئلة عاجل: اللواء سلطان العرادة يترأس اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب ويوجه برفع الجاهزية القصوى في كافة الجبهات وتكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف المناطق الأحزاب اليمنية تصطف خلف العليمي: دعم كامل للقرارات السيادية وإنهاء اتفاق الدفاع مع الإمارات السعودية: خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة... وأمن المملكة خط أحمر الإمارات تتبرأ من التصعيد في اليمن وتؤكد احترام سيادة السعودية وأمنها الوطني بعد منحها مهلة 24 ساعة لمغادرة الأراضي اليمنية: وزارة الدفاع الإماراتية تعلن رسميا إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن .. عاجل نداء استغاثة عاجل من حضرموت للتحالف: اعتقالات ومداهمات بلا مسوغ قانوني أوقفوا الانتهاكات واحموا المدنيين عاجل.. الإمارات ترضخ وتعلن انهاء تواجد ما تبقى من قواتها في اليمن
قد يتسبب دور البرد والزكام ألمًا في الأذن نتيجةً للاحتقان أو كمضاعفة للعدوى، مما يعطي ذلك شعور بالضجر وعدم القدرة على مباشرة الأمور الحياتية اليومية، إلا أن العلاج قد يتمثل في بعض الطرق الطبيعية والأدوية.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، علاج ألم الأذن الناتج عن الإصابة بدور البرد، بحسب "healthline".
لماذا يسبب البرد ألمًا في الأذن؟
عند الإصابة بالبرد والزكام، قد يكون ألم الأذن ناتجًا عن الأسباب التالية:- الاحتقان
- التهاب الأذن الوسطى، مما تتسبب في ألم وتورم، وصعوبة في السمع، وإفرازات أنفية خضراء أو صفراء، وحمى، وسيلان من الأذن.
ما علاج ألم الأذن الناتج عن البرد؟
تتحسن معظم حالات ألم الأذن الناتج عن البرد من تلقاء نفسها، لكن يمكن استخدام العلاجات المنزلية لتخفيف الألم، وهي:
- الكمادات الساخنة أو الباردة، لتخفيف الألم أو التورم، ضع كمادة ساخنة أو باردة على أذنك المصابة.
ماذا عن العلاج الدوائي لألم الأذن الناتج عن البرد؟يوجد علاج طبي لتخفيف ألم الأذن الناتج عن البرد، ويتمثل في:
متى يجب زيارة الطبيب؟