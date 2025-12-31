تظهر في المرحاض- 3 علامات لنقص فيتامين B12 ما الذي جرى ليلًا في المكلا؟ إيضاحات عسكرية مـِْن التحالف تكشف رواية مغايرة وتفتح باب الأسئلة عاجل: اللواء سلطان العرادة يترأس اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب ويوجه برفع الجاهزية القصوى في كافة الجبهات وتكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف المناطق الأحزاب اليمنية تصطف خلف العليمي: دعم كامل للقرارات السيادية وإنهاء اتفاق الدفاع مع الإمارات السعودية: خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة... وأمن المملكة خط أحمر الإمارات تتبرأ من التصعيد في اليمن وتؤكد احترام سيادة السعودية وأمنها الوطني بعد منحها مهلة 24 ساعة لمغادرة الأراضي اليمنية: وزارة الدفاع الإماراتية تعلن رسميا إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن .. عاجل نداء استغاثة عاجل من حضرموت للتحالف: اعتقالات ومداهمات بلا مسوغ قانوني أوقفوا الانتهاكات واحموا المدنيين عاجل.. الإمارات ترضخ وتعلن انهاء تواجد ما تبقى من قواتها في اليمن عاجل: المجلس الانتقالي يلوّح بأوراق ثقيلة في مواجهة السعودية.. تصعيد جنوبي في وجه المجلس الرئاسي والمملكة
هل نقص فيتامين B12 يؤثر على المعدة؟
الإجابة نعم، حيث يؤدي انخفاضه بالجسم إلى المعاناة من أعراض مزعجة أثناء التبرز.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض نقص فيتامين b12 على الجهاز الهضمي.
كيف يؤثر نقص فيتامين B12 على المعدة؟
عندما تتراجع مستويات فيتامين B12 بالجسم عن المعدل الطبيعي، يحدث انخفاض كبير لحمض الهيدروكلوريك في المعدة.
ويلعب حمض الهيدروكلوريك في المعدة دورًا كبيرًا في هضم الطعام وقتل البكتيريا الضارة بالجهاز الهضمي.
ما هي أعراض نقص فيتامين b12 على الجهاز الهضمي؟
1- الإمساك يواجه الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 صعوبة كبيرة في التبرز، لأن انخفاضه بالجسم يسبب الإمساك.
2- الإسهال إذا كنت تعاني من الإسهال المزمن، عليك إجراء تحليل فيتامين B12، لأن نقصه بالجسم يجعل البراز رخوًا باستمرار.ويرجع سبب الإسهال المرتبط بنقص فيتامين B12 إلى عدم حصول الأمعاء على ما يكفي من الأكسجين، نتيجة لانخفاض كريات الدم الحمراء، مما يسبب أيضًا الغثيان والقيء.
3- الغازات الإمساك الناتج عن نقص فيتامين B12 لا يحدث بمفرده، بل عادةً ما يكون مصحوبًا بانتفاخ البطن والغازات.
علامة على نقص فيتامين B12؟
تصبح مشاكل الجهاز الهضمي المذكورة أعلاه علامة مؤكدة على نقص فيتامين B12 بالجسم، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من:
-اصفرار البشرة.
-التهاب اللسان.
-تقرحات الفم.
-تنميل الأطراف.
-تغيرات في طريقة المشي.
-اضطراب الرؤية.
-سرعة الانفعال.
-الاكتئاب.
-الارتباك.
-ضعف الذاكرة