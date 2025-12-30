عاجل: اللواء سلطان العرادة يترأس اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب ويوجه برفع الجاهزية القصوى في كافة الجبهات وتكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف المناطق

الثلاثاء 30 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 567

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، اليوم، اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية تأييدها المطلق لقرارات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لتعزيز الأمن، وصون وحدة وسيادة الوطن في ظل التطورات الراهنة.

وأشادت اللجنة، بالجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، خلال الأسابيع الماضية لمحاولة احتواء التصعيد، ومعالجة القضايا منذ بداية الشهر الجاري.

وثمنت اللجنة الأمنية والعسكرية، المساعي الكبيرة والحريصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانب الدولة اليمنية وقيادتها الشرعية.. معربةً عن تقديرها الكبير لجهودها المخلصة والمستمرة في إسناد الشعب اليمني في مختلف المراحل التاريخية.

ووجهت اللجنة، كافة الوحدات العسكرية والأمنية برفع الجاهزية القصوى، وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وشددت اللجنة، على أهمية رفع مستوى التأهب واليقظة في كافة الجبهات، وتكثيف الدوريات الأمنية، وتعزيز الانتشار في مختلف المناطق، بما يسهم في تثبيت حالة الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

ودعت اللجنة الأمنية والعسكرية، جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، والتعاون مع الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في تجاوز المرحلة الاستثنائية والحفاظ على الأمن والاستقرار.